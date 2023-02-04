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وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين

الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من عقبة جبر مخلفاً 13 إصابة

الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من عقبة جبر مخلفاً 13 إصابة
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

انسحبت آليات كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، من قرية عقبة جبر بأريحا بعد ساعات من عملية عسكرية شنتها قوات الاحتلال أدت لإصابة 13 مواطنين بينهم إصابتان خطيرتان ودمار واسع في منازل المواطنين التي حاصرتها بحثاً عن عدد من الشبان ، بالإضافة إلى المزاعم باعتقال عدد من المطلوبين .

العالم - فلسطين

وكانت قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في مخيم عقبة جبر بأريحا ، وأطلقت قذائف باتجاه المنزل المحاصر بحجة تواجد منفذي عملية "البقعة" التي وقعت قرب أحد المطاعم مؤخراً".

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الإصابات إلى 13 بينها اثنتان خطيرتان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

وقالت مصادر صحفية: "قوات الاحتلال التي حاصرت أحد المنازل في مخيم عقبة جبر، تنادي عبر مكبرات الصوت على فلسطينيين لتسليم أنفسهم، فيما رد مقاومون بإطلاق النار".

وأوضحت المصادر الصحفية، أن اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي تحاصر المنزل المستهدف.

وبدوره، قال الإعلام العبري: "إن عملية خطيرة جرت في أريحا ، حيث تحاصر قوات الجيش منزل منفذ عملية "البقعة" التي وقعت قرب أحد المطاعم مؤخراً".

وفي أعقاب هذه الأحداث قامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل مخيم عقبة جبر في أريحا، فيما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال التي تقوم بعملية عسكرية في المنطقة.

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وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من عقبة جبر مخلفاً 13 إصابة