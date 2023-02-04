سوريا تؤكد حرصها على التعاون مع الأمم المتحدة بعيداً عن التسييس

العالم- سوريا

وشدد أحمد عقب تقديمه صباح اليوم أوراق اعتماده إلى تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف على التزام سوريا بصفتها دولة مؤسسة للمنظمة الأممية بأهداف ومقاصد الميثاق وبالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، معرباً عن استعدادها وحرصها على التعاون مع مكتب الأمم المتحدة على أساس الحياد والموضوعية بعيداً عن أي تسييس.

من جانبها أكدت فالوفايا حرصها واهتمامها المهني بالوضع في سوريا، وفي العمل المتواصل مع مندوب سوريا الدائم في جنيف لإيجاد حلول مستدامة تخدم مصالح الشعب السوري.