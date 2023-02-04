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الضفة الغربية.. تصعيد في وجه الاحتلال

السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

19 عملا مقاوما نفذه الفلسطينيون في الضفة الغربية، وذلك خلال 24 ساعة فقط، وهو ما يجعل كيان الاحتلال في أزمة أمنية، ويعتبر صدمة كبيرة لحكومة "بنيامين نتنياهو" المتطرفة، وتحديدا ما يسمى وزير أمنه القومي "إيتمار بن غفير".

العالم - البوصلة

تبدو حكومة "نتنياهو" في موقف ضعيف أمام المستوطنين خصوصا وأن سياسة العنف والاضطهاد والارهاب ضد الفلسطينيين يبدو أنها لن تنجح، والدليل على ذلك اتساع عمليات المقاومة وقدرتها على إحداث حالة من عدم الاستقرار لكيان الاحتلال، وهي أمور إن استمرت بحسب الخبراء، فان حكومة "نتنياهو" لن تصمد كثيرا وقد تنهار.

ودعت القوى الوطنية والاسلامية بالقدس المحتلة الى النفير العام نصرة للمسجد الاقصى المبارك وللاسرى والاسيرات القابعين داخل سجون الاحتلال، وسط حالة الغليان والمواجهات التي تشهدها مدينة القدس والقيود التي يفرضها الاحتلال على المصلين في منعهم من دخول المسجد الاقصى المبارك.

وناقش برنامج "البوصلة" في أحدث حلقاته هذه المواضيع مع القيادي في الجبهة الشعبية "أياد غبن".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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