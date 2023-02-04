موسكو تعلن القضاء على 225 جندياً أوكرانياً.. ونجاح عملية تبادل أسرى

العالم - روسيا

وقالت الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، إنه "في اتجاه كوبيانسك، تمّ إخراج العدو من الضواحي الغربية لمستوطنة دفورتشينوي في منطقة خاركيف، وتمّ القضاء على 30 جندياً أوكرانياً، إضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين مصفّحتين".

وأضافت أنه "في مناطق مستوطنات تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك، قُتل أكثر من 100 جندي أوكراني، فضلاً عن تدمير 6 مركبات قتالية مصفّحة".

وفي اتجاه دونيتسك، قُتل ما يصل إلى 60 جندياً أوكرانياً خلال العمليات الهجومية، وتمّ تدمير ثلاث مركبات قتالية مصفّحة، بحسب الدفاع الروسية.

كما قتل أكثر من 35 جندياً أوكرانياً نتيجة لقصف المدفعية الروسية، في جبهة جنوب دونيتسك وزاباروجيا.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنّه "خلال النهار، دمّر الدفاع الجوي 13 مركبة جوية مسيرة في مناطق مستوطنات رايجورودوك، بيلوغوروفكا، كريمينايا، جوليكوفو، كراسنوريشينسكوي، في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق أخرى في زابوروجيا وخاركيف".

وعلى جبهة أوغليدار (أوهلدار) جنوبي دونيتسك، أظهرت لقطات في محيط المدينة قوات روسية من سرايا الهجوم الجوي، التابعة للواء 40 و155 من أسطول المحيط الهادئ الروسي، وهي تقوم بعملية تقدّم بواسطة مدرّعات "بي إم بي 3"، باستخدام ستارة هائلة من الدخان.

وتلجأ القوات الروسية إلى هذه التكتيكات المستحدثة لتجاوز المناطق السهلية المفتوحة المحيطة بالمدينة التي حوّلتها القوات الأوكرانية إلى ما يشبه القلعة العسكرية، فيما يستمرّ التقدّم الروسي في محيطها مدعوماً بقصف مدفعي مركّز.

وكان مصدر كشف لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، أنّ القوات الروسية دمرت مستودعاً للذخيرة كانت تستخدمه القوات الأوكرانية في بلدة بوناتوفكا الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر الخاضع لسيطرة كييف في مقاطعة خيرسون.

وقال المصدر للوكالة إنّه "تم تدمير عدد من المركبات المحمّلة بالذخائر، وقُتل خلال الضربة 10 عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية، وأُصيب 6 بجروح متفاوتة الخطورة".

كما "قصف رجال المدفعية موقف سيارات خاص بإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الصناعية في خيرسون".

وأضاف المصدر أنّ "خسائر العدو بلغت 5 قطع من المعدات، بما في ذلك مدفع أميركي، و7 قتلى من القوات المسلحة الأوكرانية وأُصيب 8 بجروح متفاوتة الخطورة".

تبادل 63 جندياً روسياً و116 أوكرانياً وبريطانيَيْن

وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم، عودة 63 عسكرياً روسياً، من بينهم "عناصر في مناصب حساسة"، بعد مفاوضات "معقدة" بوساطة إماراتية.

وأكّدت في بيان أنه "نتيجة لعملية مفاوضات معقدة، تمّت عودة 63 من الأفراد العسكريين التابعين للقوات المسلحة للاتحاد الروسي من الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأضافت أن "مجموعة العسكريين الروس المفرج عنهم بينهم عناصر في مناصب حساسة، حيث أصبح تبادلهم ممكناً بفضل جهود وساطة من دولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤكدةً أنه "يتمّ تزويد الجنود بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة".

ووصلت حصيلة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا إلى نحو 200 أسير حرب، مع إعادة جثتي بريطانيين هما آندرو باجشو وكريس باري إلى أوكرانيا، إذ أكّد أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أنه جرت إعادة 116 أوكرانياً في إطار التبادل.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عودة 82 عسكرياً روسياً كانوا أسرى لدى القوات الأوكرانية، بعد مفاوضات مع كييف.

كما أعلنت الدفاع الروسية كذلك في 6 كانون الأول/ديسمبر، استعادة 60 أسيراً روسياً من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية تفاوض.