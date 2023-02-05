متى يصبح اليوسفي ضارًا للجسم؟

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وتشير الخبيرة في مقابلة إلى أن ثمار اليوسفي غنية بالمواد المفيدة وأولها فيتامين С، كما هي غنية كبقية الحمضيات بعناصر غذائية مفيدة وخاصة في موسم البرد. ولكن الإفراط في تناولها يزيد من خطر الحساسية ويشكل عبئا إضافيا على الكلى.

وتقول: “عند الإفراط في تناول اليوسفي يمكن أن تظهر علامات الحساسية بسبب ارتفاع تركيز فيتامين С في الجسم. أي يمكن أن يصاب الشخص بطفح جلدي (شرى)، كما يزداد عبء الكلى أيضا”. وفق (روسيا اليوم)

ووفقا لها، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز البولي تناول اليوسفي بحذر. كما لا تنصح الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي بالإفراط بتناول اليوسفي.

وتقول: “اليوسفي من الحمضيات، أي أنه يهيج الغشاء المخاطي للمعدة ويسبب التهاب المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي”.

وتضيف، يحتوي اليوسفي على نسبة مرتفعة من سكر الفركتوز.

وتقول: “يجب على مرضى السكري ومن يعاني من مشلات في عملية التمثيل الغذاني للكربوهيدرات ومن قرر التخلص من الوزن الزائد الانتباه لذلك”.

ووفقا لها ، يجب ألا تتجاوز كمية اليوسفي التي يتناولها الشخص 500 غرام في اليوم. ولا تنصح تناول اليوسفي بعد تناول وجبة الطعام مباشرة، بل يجب التمتع بتناولها خلال فترة النهار.