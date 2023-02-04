رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل وزير العدل الإماراتي

العالم- العراق

وسلم الوزير الإماراتي خلال اللقاء رسالة خطية إلى السوداني من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت دعوة رسمية لزيارة الإمارات، من أجل التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوثيق التعاون المشترك، على مختلف المجالات والصعد.

وحمل رئيس مجلس الوزراء العراقي المبعوث الإماراتي شكره وتقديره للدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اعلن في وقت سابق من اليوم إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان"، لافتا إلى، أنه "جرى خلال الاتصال التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وجدد إبن زايد خلال الاتصال "دعوة رئيس مجلس الوزراء لزيارة الإمارات، من أجل المزيد من التعاون الثنائي"، مؤكداً "الاهتمام بتنمية الشراكة بين البلدين وتعضيدها".

وتابع البيان، أن "السوداني شكر هذه الدعوة، مشيراً إلى حرص العراق على إقامة شراكات بناءة مع الأشقاء، وأهمية التباحث في تطورات المنطقة، ووعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة"