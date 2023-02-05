الأراضي المحتلة.. استمرار التظاهرات المناهضة لحكومة "نتنياهو"

العالم - مراسلون

في ظل تعنت رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي وعدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين المتمثلة بعدم العبث بالقضاء تتواصل التظاهرات للاسبوع الخامس على التوالي بعدة مواقع داخل الكيان المحتل، تحديدا في "تل أبيب" وحيفا والقدس رافعين شعار "نتنياهو" وزمرته الفاسدين يجب محاسبتهم.

وقال المحلل السياسي عماد منى: "واضح اليوم ان هناك خلل وانقسام في المجتمع الاسرائيلي، وزيادة هذا الانقسام يؤدي الى شرخ في الحكومة، وبالتالي ستقط حكومة نتنياهو بسبب اصرارها على التعديلات القضائية".

التظاهرات ووفق عدد من المراقبين داخل الكيان، لن تتوقف وستأخذ اشكالا أخرى تتمثل بأغلاق الشوارع، والاعتصام أمام المنزل الرسمي التابع لرئاسة الوزراء حكومة الاحتلال بالقدس المحتلة، وستضم مئات الالاف من الاسرائيلين في ظل أصرار "نتنياهو" على السيطرة على القضاء لان غير ذلك سيتم محاكمته وأنهاء وضعه السياسي.

وقال الخبير بالشؤون الاسرائيلية راسم عبيدات: "اليوم تجري سياسية العصا والجزرة بالنسبة لما يتعلق بقضية المقدسيين، ونتنياهو سيطلق العنان لإبن غفير في قضية الاقصى والقدس وخيم شعفاط، والهدم وغيرها وهذه التظاهرات قادرة على ان تسقط حكومة نتنياهو".

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" رفض تدخل وزير الخارجية الامريكي اثناء زيارته مؤخرا للكيان والذي طالبه بعدم المساس بالقضاء وفق مصادر عبرية.

هذه التظاهرات ستتوسع وستتواصل خلال الأسابيع القادمة ولكن ستأخذ مناحي أخرى في ظل اصرار "بنيامين نتنياهو وزمرته على العبث بالقضاء والتفرد بالحكم".