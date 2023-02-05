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شاهد.. هكذا أحيا العراقيون ذكرى ولادة الإمام علي (ع)

الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

إحيت مدينة النجف الأشرف ذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بمشاركة حشودة غفيرة من أبناء الطوائف الدينية والمذهبية العراقية.

العالم - مراسلون

في الـ13 من شهر رجب الاصب من كل عام يحتفل المؤمنون هنا في النجف الاشرف بذكرى ولادة وصي رسول الله الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام احتفاءا بمولده الطاهر، لكن هذه المناسبة تميزت هذا العام بمشاركة ابناء الطوائف الأخرى وابناء الديانة المسيحية لاحياء هذه المناسبة في صحن سيد العدالة و المساواة.

وفي هذه المناسبة العطرة اقامت العتبة العلوية المقدسة مهرجاناً تزاحمت فيه الكلمات بحضرة أمير البيان والبلاغة وهي تهتف شعرا، ونثرا في ذكرى المولد المبارك لأمير المؤمنين الحدث الذي لم يشهده التاريخ من قبل ومن بعد في الكعبة المشرفة ببيت الله الحرام.

كما تزينت الأرجاء المباركة للصحن الحيدري الشريف باللافتات الخضراء المؤطرة بالورود والزهور وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى الولادة الميمونة لأمير المؤمنين عليه السلام.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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