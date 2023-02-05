'العبدلي': انشاء البرلمان الحجازي جاء لفضح ممارسات النظام السعودي لتجريف الهوية

العالم- السعودية

وحسب موقع "المسيرة" اليمني أوضح العبدلي، أن البرلمان الحجازي يأتي لفضح ممارسات النظام السعودي لتجريف الهوية الذي يقوم زورا بطباعة المصحف بينما يرعى الانحلال.

وقال إن هناك امعان في تجريد الحجاز من هويته والناس يعلمون أنه لم يتبق من اثار وبيوت النبي وال بيته وصحابته ومسجده وتم طمسها تحت مسمى البدعة.

وأضاف أن نظام بن سلمان هجر القبائل العتيدة جهينة وقضاعة ومن جبال عسير أن كل أراضي القبائل ونحن نعرف انها تتوارث على أنها مرابع لذويها.

وذكر العبدلي أن إبن سلمان أصدر قرارات بأن من لا يذهب لشراء ارضه من المحاكم فسوف تصادر لصالح صندوق استثماراته.

ولفت إلى أن بن سلمان سمح للأجانب بالاستثمار وشراء الأراضي في المناطق المقدسة بعد دخول البعض في مسار التطبيع.

وكشف أن بن سلمان رعى وطبع كتاب اورشليم في الأرض الحجازية في خطوة تطبيعية خبيثة وخطيرة.

وقال إن بن سلمان هجر أبناء جدة بحجة العشوائيات وهناك ما يزيد عن مائة ألف ضحية لهذا التهجير وفي مكة سيتم هدم أكثر من 100 حي وفي المدينة الالاف سيهجرون.

وأضاف بالقول: قضيتنا هي قضية قرابة ملياري مسلم لأننا نتحدث عن الحفاظ على الهوية الإسلامية للمسلمين وإذا صمتنا فالأمة أمام خطر.

وأشار إلى أن البرلمان أمام مسؤولية شرعية واخلاقية ووطنية تجاه العنصرية التي تمارس ضد الحجاز.

وختم العبدلي بالقول لن يكون هناك حراك مالم يكون هناك ضخ للوعي إلى الشارع ليتحرك وقوة قضيتنا في استنهاض الامة الإسلامية بكلها للدفاع عن مقدساتها.