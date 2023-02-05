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اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة تطال كوادر الجهاد الإسلامي

اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة تطال كوادر الجهاد الإسلامي
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد حملة مداهمات اعتقالات واسعة في صفوف قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وعلى رأسهم الشيخ خضر عدنان في بلدة عرابة غرب جنين.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة المحتلة بعد تفجير باب المنزل واقتحامه بالقوة في بلدة عرابة غرب جنين.

وحسب الوكالة اقتحمت قوات الاحتلال منزل تقتحم منزل الأسير المحرر ماهر الأخرس في بلده عجه .

واعتقل الاحتلال الشاب خالد غوادرة من بلدة بير الباشا قضاء جنين، والشاب إبراهيم الزبيدي بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وفيما أسماء المعتقلين اليوم الأحد 5/2/2023

٢. خالد غوادرة- بير الباشا غرب جنين

٣. حمودي الصابر- عجة جنوب جنين

٤. عبود الصابر- عجة

٥. إبراهيم الزبيدي- مخيم الجلزون شمال رام الله

٦. أمين ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم

وفيما أسماء المعتقلين اليوم الأحد 5/2/2023

٢. خالد غوادرة- بير الباشا غرب جنين

٣. حمودي الصابر- عجة جنوب جنين

٤. عبود الصابر- عجة

٥. إبراهيم الزبيدي- مخيم الجلزون شمال رام الله

٦. أمين ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم

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