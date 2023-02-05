'الكويت' يحرص على تعزيز العلاقات مع 'السودان'

العالم- الكويت

جاءت تصريحات الزعابي خلال حفل أقامته السفارة السودانية بالكويت بمناسبة ذكرى الاستقلال، بحسب صحيفة "القبس"الكويتية.

وشدد الوزير المفوض على "حرص بلاده والسودان على تعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات".

وقال الزعابي إن "ذكـرى استقلال السـودان السابعة والستين شكلت أسـمـى مـعـاني الوطنيـة، وخلـدت حـب الـوطـن فـي نفـوس كافة المواطنين السـودانيين من خلال حـقهم في تقريـر المـصـير ليصـبحوا أمـة واحـدة".

وعبر المسؤول الكويتي عن اعتزازه بوجـود شـعب عربـي أصـيـل كالشـعب السـوداني الذي كافح مـن أجـل نيل اسـتقلاله وتحقيق وحـدة أراضيه.

من جهته، قال سفير السودان لدى الكويت عوض الكريم الريح بلة إن" بلاده ترتبط مع الكويت بعلاقات أخوية أزلية في مختلف المجالات".

وأشاد بدور دولة الكويت وأياديها البيضاء على بلاده في أوقات الشدة.