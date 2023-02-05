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شاهد.. أسباب التصعيد الغربي ضد تركيا

الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

رأت الأكاديمية والباحثة السياسية د. هدی رزق ان تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا خلال الشهرين الماضيين، حث أوروبا علی التصعيد ضد أنقرة.

العالم - خاص بالعالم

وقالت د. هدی رزق في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية الواقع الاقتصادي في تركيا، تحسن انطلاقاً من شهر تشرين الاول حتی كانون الثاني لذلك خففت المعارضة التركية التأكيد علی العامل الاقتصادي في برنامجها الانتخابي وبدأت التأكيد علی حقوق الانسان للضغط علی حكومة اردوغان.

وأكدت ان المواطن التركي لمس التحسن في الوضع الاقتصادي وهذا انعكس علی استطلاعات الرأي حيث تحسنت الاستطلاعات لصالح رجب طيب اردوغان.

وأشارت الی اعتراض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان علی دخول فنلندا والسويد الی الاتحاد الاوروبي منذ 4 أشهر، مؤكدة ان الغرب لم يتحرك آنذاك ضد اردوغان لكنه اليوم بدأ التحرك ضده لأنه وجد ان التحسن الاقتصادي بدأ يؤثر علی استطلاعات الرأي لصالح اردوغان.

وأوضحت رزق ان الغرب بدأ يتهم اردوغان بأنه يحابي روسيا، لأن الدعم الروسي لتركيا في موضوع الغاز وأيضاً في تأخير الديون المستحقة علی تركيا وتوظيف أموال ورجال اعمال روس في تركيا هي العوامل التي حسنت الوضع الاقتصادي في تركيا.

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