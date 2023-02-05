الرئيس السابق لهيئة الانتخابات التونسية يندد بمنعه من السفر

العالم- تونس

وأكد بفون أنّه مُنع من السفر "بسبب عدم تطابق مهنته المضمّنة في جواز السفر مع مهنته الحاليّة".

وأوضح بفّون أنّه "تلقى عقد عمل في الخارج مع مؤسّسة دوليّة محترمة في المجال الانتخابي، وكان من المفترض أن يسافر أمس السبت إلى نواكشوط (موريتانيا) ولكنه منع من ذلك".

وأضاف: "كنت أعلم أنّ اسمي ضمن قائمة الـ S17، (تعليمات بمنع السفر من الداخلية) ولكن توجّهت في الصباح الباكر إلى المطار، فتمّ إعلامي من قبل شرطة الحدود بأنّني ممنوع من السفر، لأنّ مهنتي الواردة في جواز السفر لا تُطابق مهنتي الحاليّة، وبالتالي يجب أن أقوم بتغيير جواز السفر".

كما كشف الرئيس السابقة للهيئة العليا للانتخابات، أنّه مُنع من العودة إلى مهنته الأصليّة، بعد مغادرته لهيئة الانتخابات، وهي عدل منفّذ، "دون أسباب تُذكر"، موضحاً: "أردت إعادة فتح مكتبي، فامتنعت وزارة العدل عن إمضاء قرار العودة".

المصدر: العربي الجديد