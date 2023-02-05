ريادة المرأة الإيرانية في المجالات العلمية والتعليمية في ايران

العالم - ايران

كانت الشروط التي تم توفيرها لتواجد المرأة في مختلف المجالات بعد الثورة الإسلامية خطوة مهمة للاهتمام بمواهب وقدرات المرأة من أجل تنمية البلاد في التخطيط واتخاذ القرار.

والمرأة المتعلمة والجامعية رأس المال الاجتماعي في كل الدول. وأكد قائد الثورة الإسلامية مرارًا على وجود المرأة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولا شك أنه كان جهدًا كبيرًا من النساء الإيرانيات اللواتي استطعن ​​تقليص الفجوات في جميع المجالات على الرغم من المعوقات والمشاكل والمسؤوليات المتعددة في الأسرة.

ونشهد اليوم تنامي الأنشطة النسائية في المجالات العلمية والتعليمية والحقيقة واستطاعت المرأة الإيرانية أن تشارك بشكل جيد في هذه المجالات وتصل إلى مكانة مناسبة بجهد ومثابرة وصبر ومع ذلك، ما زال هناك مسافة للوصول إلى المنصب المنشود حسب راي قائد الثورة الإسلامية.

وبحسب رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي، "لا نرى أي حدث تاريخي مهم لم تلعب فيه المرأة دورًا مهمًا ولا ينبغي تهميش المرأة أو عزلها في المجتمعات. إن النظرة المتحجرة للمرأة والنظرة الآلية للقوى والسياسيين الغربيين تجاه المرأة محكوم عليهما بالفشل والرفض.

التعريف الصحيح للمرأة هو أن الرجل والمرأة كلاهما إنسان .وهناك نساء يؤثرن على الرجال. يعطي دستور جمهورية الإسلامية الإيرانية مكانة خاصة للمرأة ومنذ بداية الثورة الإسلامية بذلت جهودا للدفاع عن مكانة المرأة في العالم.

زيادة حضور المرأة في مختلف المجالات ادت إلى تحسين وضعها

وقال وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا "محمد علي زلفي کل في هذا الصدد: "ارتفع عدد الطلاب في الدولة من 170 ألف في بداية الثورة إلى أكثر من ثلاثة ملايين و 300 ألف طالب في العقد الرابع من الثورة، حتى في بعض السنوات كان حوالي أربعة ملايين و 200 ألف طالب وفي الوقت نفسه، 60٪ من طلاب البلاد هم من النساء ولهذا السبب، نعتقد أنه يمكن للمرأة أن تلعب دورًا خاصًا في البلاد.لاشك أن الرجل والمرأة مختلفان على أساس الخلق ولكن بناء على الإنسانية لا فرق بين الرجل والمرأة ولا فرق في الوصول إلى القمم البشرية بينهما ويمكن لأي شخص يحاول السير في طريق المعرفة والأخلاق والروحانية والإنسانية أن يلعب دورًا مهمًا في المجتمع.

بعد انتصار الثورة الإسلامية، ازداد حضور المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والآن أصبح الجميع يدرك دور المرأة في تقدم البلاد وخاصة التقدم العلمي والتعليمي وقد وصل تواجدهن في المجالات العلمية والتعليمية إلى نقطة إذا لم ننتبه إلى الحضور الفعال للمرأة وخاصة الأكاديميات والباحثات في التقدم العلمي للبلاد فلن نشهد نموًا وتطورًا علميًا متوازنًا. "

ووفقًا لاحصائيات عام 2015 ، بلغ عدد النساء الإيرانيات الحاصلات على التعليم الجامعي 6 ملايين و 469 ألفًا و 364 نسمة وتظهر البيانات في الجداول المرفقة بالنتائج التفصيلية للتعداد أن هناك 4 ملايين و 632 ألف و 864 امرأة متعلمة و مليون و 811 ألف و 280 امرأة تدرس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.

إذا قارنا هذا الرقم بإجمالي عدد النساء فوق 18 عامًا (28 مليون و 496 ألف 722 شخصًا)، فهذا يعني أن 23٪ من الإيرانيات متعلمات جامعيًا، هذا على الرغم من حقيقة أنه في السنوات التي سبقت الثورة، كان لدينا أقل من ثلاثة إلى أربعة في المائة من النساء الحاصلات على التعليم الجامعي في المجتمع لكن حاليا يصل عدد الخريجات ​​الجامعيات إلى 27٪.

وفقًا للإحصاءات المتوفرة عام 1971، كان أكثر من 25 ٪ فقط من طلاب المؤسسات التعليمية والجامعات الإيرانية من النساء. بلغ عدد النساء الملتحقات بالجامعات 29٪ عام 1354 و 38٪ في المؤسسات التعليمية عام 1978، لكن بعد الثورة في التعليم العالي، شكلت النساء 56٪ من طلاب الجامعات الحكومية في البلاد.

لا تزال نسبة مشاركة الفتيات الإيرانيات في امتحان القبول الوطني كبيرة وبعبارة أخرى، الفتيات هن القائدات والرائدات في امتحان القبول، بحيث وصلت أحيانًا مشاركة الفتيات في امتحان القبول الوطني إلى 60٪.

في السنوات التي أعقبت الثورة الإسلامية، كانت الطالبات مهتمات بدراسة الفنون والطب، لكنهن في السنوات الأخيرة يدرسن في جميع المجالات، بما في ذلك التقنية والهندسة وحتى الهندسة الزراعية وكان تواجد الفتيات في مجالات العلوم الأساسية والهندسة مؤثراً للغاية.

ووفقا للمسؤولين، هناك حاليا بيئة تنافسية للغاية للمرأة في المجتمع ، نتيجة للتنفيذ الصحيح والمناسب للقوانين لكن هناك أيضًا عزم المرأة الإيرانية وجهدها وأملها في المستقبل على نفسها وأسرتها جعلتها بارزة في المجالات العلمية والتعليمية.

ویعتقد رئيس معهد التعليم العالي والبحث والتخطيط علي باقر طاهري نيا في شرح إنجازات الثورة الإسلامية في مجال التعليم العالي: إذا قمنا بتقييم إنجازات الثورة في مجال التعليم العالي فهذا أمر رائع للغاية لافتا الى زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الإيرانية 13 مرة مقارنة ببداية الثورة.

ووفقًا لهذه الإحصائيات، فقد زاد عدد الطالبات بنسبة واحد بالمائة سنويًا منذ عام 2019 ووصل من 46.5٪ إلى 49٪ في العام الدراسي 2021-2022. من المثير للاهتمام أنه في العام الدراسي الماضي، كان عدد الطلاب أكثر بقليل من 50٪ من الفتيات ، أي 50.8٪ من الطالبات وفي الواقع كان هناك مليون و 641 ألف و 426 طالبة في البلاد . وشكل الطلاب الذكور 49.2٪ وهو ما تغير هذا العامز فتقدم عدد الطلاب والطالبات خطوة بخطوة هذا العام، في حين كانت الظروف مختلفة جدًا في بداية الثورة.

من ناحية أخرى، عندما ننظر إلى عدد أعضاء هيئة التدريس من الذكور والإناث، فمن المثير للاهتمام، أن نمو أعضاء هيئة التدريس من الإناث كان 30 مرة مقارنة ببداية الثورة وأعضاء هيئة التدريس الذكور 11 مرة، مما يعني أن نشهد زيادة ثلاث مرات في عدد أعضاء هيئة التدريس الإناث وإجمالاً حوالي 28٪ من أعضاء هيئة التدريس في جامعات البلاد من النساء.

والسؤال الآن هل يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس أقل من الرجال؟ رفض رئيس معهد البحث والتخطيط للتعليم العالي هذا الموضوع وأكد أنه لا توجد امتيازات خاصة في معايير تعيين أعضاء هيئة التدريس من الإناث ومؤخراً بعض موافقات التوظيف لصالح النساء وللدعم وقد تم تجميعها منهن ولا يوجد عائق أمام استقطاب المرأة، لكن ما حدث هو أن عدد أعضاء هيئة التدريس الإناث في وزارة العلوم يقترب حاليًا من 28٪ وهو رقم جيد جدًا.

تظهر نظرة على الإحصائيات الاتجاه المتزايد لتوظيف أعضاء هيئة تدريس من النساء ، ففي عام 2008 ، تم تعيين ألفان و 200عضو هيئة تدريس فقط في الجامعات وارتفع هذا العدد إلى خمسة الاف و 700 في عام 2013.

وبحسب وزير العلوم، بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس من الإناث في فبراير 2019 نحو 12 ألف عضو وكانت عملية التوظيف في السنوات الست الماضية من النوع الذي تضاعف فيه عدد النساء المعينات كأعضاء هيئة تدريس وتستمر عملية التوظيف المتزايدة هذه.

زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس في جامعات العلوم الطبية إلى 34٪ كما أن الوصول إلى هذه النسبة إلى أكثر من 3.33٪ لعضوات هيئة التدريس في الجامعات الأخرى في البلاد هو أحد النقاط المضيئة الأخرى للمرأة الإيرانية.

حاليا هناك 9 آلاف و 340 امرأة أعضاء في جامعات العلوم الطبية، منهن 751 أستاذة جامعية، كما أن خريجات ​​جامعات العلوم الطبية التي كانت تشكل قبل الثورة 6٪ من خريجيها قد وصلوا اليوم إلى 50٪.

بشكل عام، يمكننا القول أنه في مجال أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين، باعتباره أحد الإنجازات المهمة للثورة الإسلامية، شهدنا نموًا كبيرًا في وجود النساء كأعضاء هيئة تدريس في جامعات البلاد.

الباحثات الإيرانيات

تشير الإحصائيات العالمية إلى أن 28٪ من الباحثين في العالم من النساء ومن دواعي الفخر أن تتألق النساء الإيرانيات في هذا المجال اليوم ومن بين العلماء الأكثر الاستشهاد بهم في جمهورية الإسلامية الإيرانية، تلعب الباحثات دورهن في السلطة العلمية الإيرانية.

في القائمة يوجد2000و 795 باحثة إيرانية يتم الاستشهاد بها، نرى وجود 345 عالمة إيرانية.

يظهر في الجدول أدناه عدد ونصيب العالمات من القوائم الثلاث الأولى للعلماء الذين تم الاستشهاد بهم.

الجدول 2 - عدد العالمات الإيرانيات الأكثر استشهادًا في العالم

صف فئة المجموع عدد النساء نسبة النساء

1 عُشر بالمائة 14 1 %7

2 واحد بالمئة 840 94 %11

3 2 بالمائة 1941 250 %13

المجموع 2795 345 %12

دور المرأة المتعلمة في إدارة الشركات الناشئة والمسرعات

شهدنا في السنوات الأخيرة تزايد دور المرأة المتعلمة في إدارة الشركات الناشئة والمسرعات ومجموعات التيسير، فضلاً عن ملكيتها لـ21 ألف شركة في القطاعات الزراعية، الصناعية، المعمارية والصيدلانية وما يماثلها فضلاً عن عضوية عاملة في غرفة التجارة وريادة الأعمال.

في الوقت الحالي، تشكل النساء أكثر من 32٪ من أعضاء الشركات النشطة في اقتصاد البلاد وسوقها.

ويعتبر إنشاء 250 شركة معرفية بجهود نسائية ، ونشاط 735 سيدة كمديرات لشركات معرفية و ألفان و 390 سيدة كعضوات في مجالس إدارات هذه الشركات وثيقة مناسبة في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى وجود أربعة آلاف سيدة أعمال في البلاد وتدير 20٪ من مراكز ريادة الأعمال.