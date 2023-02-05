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الاحتلال يقرر مصادرة 45 دونما من أراضي بلدة 'ديراستيا' شمال غربي 'سلفيت'

الاحتلال يقرر مصادرة 45 دونما من أراضي بلدة 'ديراستيا' شمال غربي 'سلفيت'
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت سلطات الاحتلال، قرارا بمصادرة 45 دونما من أراضي المواطنين في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

العالم - الاحتلال

وقال رئيس بلدية ديراستيا معاذ سلمان لـ معا "ان قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت اخطارا بمصادرة 45 دونما تعود ملكيتها لورثة المواطن مصطفى منصور من بلدة ديراستيا، بمنطقة تعرف "جبل الذيب" شمال البلدة، المحاذية لمستوطنة "عمنوئيل" المقامة على أراضي المواطنين".

ومن جانبه، قال الحاج حسن مصطفى منصور "وهو احد الورثة"، لـ معا "في عام 1983 تم تسليمنا قرارا لمصادرتها، بدورنا قمنا برفع قضية لدى المحاكم الإسرائيلية، وكان الرد أن هذه الارض لا ينطبق عليها قرار المصادرة، بقي الامر لغاية عام 2019، قمنا بتقديم اعتراض وشكوى بخصوص أعمال التجريف بالأرض من قبل المستوطنين، وكان القرار لصالحنا بوقف أعمال التجريف، ليأتوا اليوم بأمر المصادرة من جديد، وهناك فترة شهر للاعتراض، مضيفا بدورنا قمنا بتقديم الاوراق اللازمة لبلدية ديراستيا لتقديمها للجهات المختصة لنثبت إن الأرض لنا ولن نسمح لهم بالاستيلاء عليها، وتعتبر شوكة وذلك لموقعها الملاصق للمستوطنة".

بدوره، بين محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل ان سلطات الاحتلال تستخدم عدة طرق للتحايل والخداع في محاولة لنهب الأراضي لصالح المستوطنات الإسرائيلية ضمن سياسة ممنهجة لتهجير أصحاب الاراضي، وهذا يعد انتهاكا واضحاً للقانون الدولي.

واشار الى انه وبالرغم من تصاعد الجرائم الإسرائيلية الا أن المواطنين يتمسكون بأراضيهم والتي تعتبر رمزا لوجود الفلسطيني، مؤكدا وقوف محافظة سلفيت ومؤسساتها الرسمية والاهلية المختصة الى جانب المواطنين.

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