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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 05-02-2023

الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

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