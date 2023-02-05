تفاقم الانقسام والعداء داخل المجتمع الصهيوني

والبداية من معهد ابحاث الامن القومي الاسرائيلي وقد نشر تقريراً تحت عنوان "التحليل الاستراتيجي لـ"اسرائيل" في عام 2023 الساحة الداخلية"، جاء فيه:

يعاني المجتمع الاسرائيلي غير المتجانس انقساماً عميقاً وشرخاً وعداء متبادلاً بين اجزائه وقطاعاته، هذه الظاهرة ليست جديدة، ولكن يبدو انها تتفاقم في السنوات الاخيرة وتتخذ مظاهر اكثر عنفاً بمرور الوقت، ويتزايد هذا الاتجاه ايضاً بسبب مساهمة الشبكات الاجتماعية على خلفية الازمة السياسية المستمرة التي تعد نتيجة وعاملاً يزيد في حدة الانقسام.

واضاف التقرير: تعكس هذه الازمة تطرّف الخطاب وتآكل ثقة الجمهور في المؤسسات الرسمية، كل هذه العوامل تقوّض الحصانة الاجتماعية، التي يجب ان تقوم على الاجماع بما يخص القضايا الاساسية والثقة والحوكمة العادلة والفعّالة. وبالتالي، فان الاضرار التي تلحق بالحصانة الاجتماعية تعني ضرراً يلحق بالامن القومي، وصعوبة في التعامل مع الازمات الداخلية والخارجية، وفي التعافي منها بسرعة في حال حدوثها.

يناقش برنامج "قلم رصاص" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة، من العاصمة اللبنانية بيروت، المختص بالشؤون الاسرائيلية علي حيدر.

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