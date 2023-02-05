منظمات.. الغرب شريك في ارتكاب الجرائم واستمرار الحصار

وقالت المنظمة: إن هذه المبيعات غير قانونية لأن الأدلة تشير إلى أن الأسلحة البريطانية ساهمت في العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وتأتي هذه التطورات في ظل تشدق الدول الغربية بقيامها بحراسة ما اسمته السواحل اليمنية وقيامها بدوريات من أجل إيقاف الاسلحة التي تهرب الى حكومة صنعاء حسب قولها.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني نفى في وقت سابق الأنباء عن اكتشاف أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن، وقال إن الدول التي تصدر السلاح للدول المعتدية على اليمن وتساعد على محاصرة الشعب اليمني المظلوم ليست بوضع يؤهلها لتوجيه اتهام للآخرين.

فما هو الدور الذي يلعبه السلاح الغربي في استمرار العدوان على اليمن وانتهاكات حقوق الانسان هناك؟

ولماذا تواصل الدول الغربية تزويد دول العدوان بالاسلحة؟

وما هو الدور الذي يلعبه الغرب في هذه الحرب؟

هذه الاسئلة وغيرها يطرحها برنامج "المشهد اليمني" على ضيفي الحلقة:

عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله الدكتور حزام الاسد

الاعلامي اليمني عبدالسلام جحاف

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