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العميد صباحي فرد يتفقد منطقة الدفاع الجوي غربي ايران

العميد صباحي فرد يتفقد منطقة الدفاع الجوي غربي ايران
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

تفقد قائد قوة الدفاع الجوي التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد علي رضا صباحي فرد، منطقة الدفاع الجوي غرب البلاد، واطلع عن كثب على جهوزيتها القتالية.

العالم - ايران

وتفقد العميد صباحي فرد أثناء تواجده في منطقة الدفاع الجوي غرب البلاد، موقع ميلاجرد والموقع الصاروخي الثالث ومجموعة "الشهيد جهان تاش" للدفاع الجوي في خنداب وقيم القدرات العملانية للدفاع الجوي في هذه المنطقة.

وقال العميد صباحي فرد في كوادر قوة الدفاع الجوي: لا شرف أعلى من الاستشهاد والتضحية بالحياة من أجل الوطن. نحن فخورون بروح الاستشهاد لدينا.

واضاف: ليطئمن شعبنا المتمسك بالولاية أن جنودهم مستمرون ليل نهار في اداء مهامهم في مختلف الجبهات وان عيون الدفاع الجوي الساهرة دوما تدافع عن سماء الوطن بجهودها المستمرة والدؤوبة.

وتابع قائد قوة الدفاع الجوي: إن قواتنا المسلحة لن تتسامح مع من يهدد إيران، ومثلما وقفنا امام الأعداء على مدى الـ 44 عامًا ،الماضية فمازلنا أوفياء بوعودنا وسنمضي قدمًا بثبات أكثر من ذي قبل.

وفي إشارة إلى الدور المهم والحساس لمنطقة الدفاع الجوي هذه في حماية وحراسة جو وأمن البلاد ، قال العميد صباحي فرد: السجل الناجح والرائع لمنطقة الدفاع الجوي غرب البلاد خلال الحرب المفروضة (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) وتقديم شهداء "سوباشي" الشامخين ، الذين كانوا من بين نخبة منتسبي الدفاع الجوي ، وثيقة شرف لقوة الدفاع الجوي المقتدرة في جمهورية إيران الإسلامية.

كما التقى قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش، قائد قاعدة "الشهيد نوجة" الجوية في همدان.

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العميد صباحي فرد يتفقد منطقة الدفاع الجوي غربي ايران

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