قاليباف: الأتباع الحقیقیون للإمام الخميني (ره) هم أنصار المحرومین والمظلومین

العالم - إيران

وزار قالیباف ونواب المجلس اليوم الأحد، المرقد الطاهر للامام الخميني (رض) لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية والشهداء بمناسبة الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامیة في إیران.

وقال قاليباف إن الأتباع الحقيقيين للإمام الخمیني (ره)، هم الذين ينصرون ویدعمون المحرومين والمظلومين.

وأضاف أن: المظلوم هو الشخص الذي لديه موهبة وقدرة، لكن الاستبداد والغطرسة لا يسمحان له بإظهار تلك الموهبة.

وكان في استقبال قاليباف والحاضرين عند وصولهم إلى مرقد الامام الخميني (رض)، حفيد الإمام الراحل سادن ضريح الإمام الخميني (رض) حجة الإسلام حسن الخميني، حيث قرأ قاليباف والوفد المرافق له الفاتحة على روح مؤسس الجمهورية الإسلامية الايرانية ووضعوا إكليلا من الزهور على ضريح الإمام الراحل.