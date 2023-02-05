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الشيخ عكرمة يؤكد عدم الرضوخ لحملة تحريض الاحتلال ضده

الشيخ عكرمة يؤكد عدم الرضوخ لحملة تحريض الاحتلال ضده
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ "عكرمة صبري" على مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وعدم الرضوخ لحملة تحريض الاحتلال ووسائل إعلامه ضده.

العالم - فلسطين

وشدد صبري في تصريح صحفي اليوم الأحد، على أن "غطرسة الاحتلال وتهديدات المتطرفين لن تضعف موقفنا تجاه الأقصى".

وقال إنّ حملة التحريض ضدنا متوقعة، وهي امتداد لحملات منظمة تهدف لإبعادنا عن قضية الأقصى.

وبدأت وسائل إعلام عبرية صباح أمس السبت، حملة تحريضية جديدة ضد الشيخ "عكرمة صبري"، ونشرت صحيفة معاريف في صفحتها الأولى تقريرا يستهدف خطيب الأقصى، ويدعو لاعتقاله في سجون الاحتلال.

وحملت الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، سلطات الاحتلال تبعات تحريض المنظمات والإعلام العبري ضد الشيخ "عكرمة صبري" خطيب المسجد الأقصى المبارك.

وحذرت الهيئة من أي خطر يتعرض له الشيخ عكرمة، معتبرة أن المساس به هو مساس بالمرجعية الدينية في فلسطين.

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