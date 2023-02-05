مرضی السرطان في غزة يعانون من إعدام سريري لهذا السبب..

العالم - مراسلون

في اليوم العالمي لمرض السرطان في غزة هناك من يموت وهو يبحث عن العلاج؛ فالحصار المشدد لأكثر من ١٥ عاما افرز ظروفا مأساوية أدت لوفاة تسعة مرضى من بينهم ثلاثة أطفال في العام الماضي.

وهناك شباب ينتظرون مصيرا مشابها في ظل منع الاحتلال سفرهم للعلاج من السرطان.

وقال اياد ابوجلالة وهو مريض سرطان محروم من العلاج:"انا مريض سرطان واحتاج الی علاج اشعاعي وانا ممنوع من السفر للعلاج منذ شهرين واعاني من حالة أشبه بإعدام سريري".

أما مستشفيات قطاع غزة فتعاني من نقصا حادا في الأجهزة الطبية التي تستخدم في تشخيص وعلاج مرضى الأورام. كما يمنع الاحتلال دخول قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة. وكشفت الإدارة العامة للصيدلة أن نسبة العجز في لديها وصلت الی اربعين بالمئة. بينها 23 صنفاً دوائياً لأمراض سرطان الدم، بلغ رصيدها صفر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة:"قطاع غزة تعاني من الحصار الاسرائيلي ويعاني مرضی السرطان من نقص حاد في 37 بالمئة من بروتوكولاتهم العلاجية و33 بالمئة من هؤلاء المرضی لايستطيعون مغادرة القطاع باتجاه المشافي التخصصية في الضفة المحتلة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل بسبب الاجراءات والممارسات الاسرائيلية. اضافة الی ان الاحتلال الاسرائيلي يمنع ادخال الاجهزة والتجهيزات الطبية والمسح الذري والعلاج الاشعاعي لمرضی السرطان".

في يوم السرطان العالمي تعلو اصوات المحاصرين في غزة بضرورة انقاذهم من تداعيات خطيرة تنتظر اجسادهم.

في كل مكان في العالم تتشابه انواع واعراض مرض السرطان لكن آلامه في قطاع غزة تختلف عن أي بقعة في العالم، فهنا علیك ان تصاب بالسرطان ثم تواجه سرطاناً من نوع آخر يعتبر اشد فتكاً بالانسانية هو الاحتلال الاسرائيلي.