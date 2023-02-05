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صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية عن سماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

العالم - فلسطين

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة مستوطنة، من سكان سديروت بجروح طفيفة جراء سقوطها أثناء الهروب إلى الملاجئ

وأشارت الصحف الإسرائيلية، إلى أن سبب تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة سديروت، هو ناجم عن طلقات نارية من قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "قال المستوطنين في مستوطنة سديروت أنهم سمعوا رشقات نارية من سلاح ثقيل من داخل القطاع".

وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أنه على ما يبدو أنها نيران سلاح ثقيل أطلقت من غزة وليس صاروخا، أو أن الصفارات انطلقت بسبب خلل فني.

كما قال مراسل صحيفة "معاريف" العبرية، إنه بحسب التحقيقات الأولية، لم يتم إطلاق أي صاروخ من قطاع غزة.

كما أكد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء": "في أعقاب الإنذار الذي سمع في الدقائق القليلة الماضية في سديروت، لم يتلق مركز الاتصال 101 التابع لنجمة داود الحمراء أي مكالمات بشأن الضحايا، باستثناء امرأة تبلغ من العمر 30 عاما انهارت مع القلق وتعالج من قبل فرق نجمة داود الحمراء".

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