زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الإيرانية إلى 270 مليون طن

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأحد، لفت "صفائي" إلى تطوير عمليات النقل البحري الإيراني، وبما يشمل زيادة عدد موانئ البلاد في مرحلة ما بعد انتصار الثورة الاسلامية؛ مبينا أن حجم النقل البحري في البلاد اليوم يزيد عن 11 مليون طن سنويا، وإن 90 بالمائة من عمليات التبادل التجاري بين إيران وسائر الدول، تتم عبر النقل البحري.

وبحسب هذا المسؤول في وزارة الطرق واعمار المدن الايرانية، هناك 11 ميناء رئيسيا، شمال وجنوبي البلاد، تواصل نشاطها في مجال النقل البحري، فضلا عن 300 ميناء فرعيا على امتداد السواحل الشمالية والجنوبية التي يتم استخدامها لاغراض مختلفة، وبما يسهم في تطوير الاقتصاد البحري للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار "صفائي" الى تجارة الترانزيت في ايران؛ مبينا انها قائمة من خلال عمليات نقل السلع بواسطة الموانئ الشمالية والجنوبية والشرقية.

واضاف: لقد أجرينا مفاوضات مميزة لاسيما مع الدول المشاطئة شمالا وجنوبا، بهدف زيادة حجم الترانزيت معها، وبالتالي تطوير اداء وطاقات الموانئ الايرانية اكثر فاكثر .