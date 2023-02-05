الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الإيرانية إلى 270 مليون طن

زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الإيرانية إلى 270 مليون طن
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية "علي اكبر صفائي" عن زيادة حجم الطاقة الاستيعابية على مدى العقود الأربعة الماضية في موانئ الجمهورية الاسلامية، من 19 إلى 270 مليون طن.

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأحد، لفت "صفائي" إلى تطوير عمليات النقل البحري الإيراني، وبما يشمل زيادة عدد موانئ البلاد في مرحلة ما بعد انتصار الثورة الاسلامية؛ مبينا أن حجم النقل البحري في البلاد اليوم يزيد عن 11 مليون طن سنويا، وإن 90 بالمائة من عمليات التبادل التجاري بين إيران وسائر الدول، تتم عبر النقل البحري.

وبحسب هذا المسؤول في وزارة الطرق واعمار المدن الايرانية، هناك 11 ميناء رئيسيا، شمال وجنوبي البلاد، تواصل نشاطها في مجال النقل البحري، فضلا عن 300 ميناء فرعيا على امتداد السواحل الشمالية والجنوبية التي يتم استخدامها لاغراض مختلفة، وبما يسهم في تطوير الاقتصاد البحري للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار "صفائي" الى تجارة الترانزيت في ايران؛ مبينا انها قائمة من خلال عمليات نقل السلع بواسطة الموانئ الشمالية والجنوبية والشرقية.

واضاف: لقد أجرينا مفاوضات مميزة لاسيما مع الدول المشاطئة شمالا وجنوبا، بهدف زيادة حجم الترانزيت معها، وبالتالي تطوير اداء وطاقات الموانئ الايرانية اكثر فاكثر .

روابط ذات صلة

ميناء الإمام الخميني جنوبي إيران یستقبل سفنا كبيرة ذات كتل عريضة

ايران تخطط لإنشاء ميناء كبير على سواحل مكران

توريد 1.276 مليون طن قمح عبر ميناء الشهيد رجائي جنوب إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. باكستان تحيي يوم كشمير وتؤكد بأنها فلسطين ثانية

الاحتلال يرفض طلب الأردن بشأن المسجد الاقصى

في زيارة رسمية.. وزير الخارجية الروسي يصل بغداد

القضاء الإيراني: سيغلق ملف المتهمين بأعمال الشغب الأخيرة

العزي :الامين العام ومبعوثه يحاصران الشعب اليمني

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 05-02-2023