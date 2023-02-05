باكستان تحيي يوم كشمير وتؤكد بأنها فلسطين ثانية

العالم - مراسلون

وقال الوزير الفدرالي قمر زمان كايره:"كشمير هي اول قضية على لائحة مجلس الامن منذ عام 1947، وعدم حل هذه القضية حتى الان يؤكد الفشل الدولي في حل الازمات، لذا نحن نؤيد حق الشعب الكشميري في المقاومة لتحصيل حقوقه، فحاله كحال الشعب الفلسطيني".

المشاركون نددوا بالحصار الهندي المتواصل على كشمير منذ العام ٢٠١٨، مطالبين منظمات حقوق الانسان بتجريم الهند على قتلها لأكثر من الفي شخص لحد اليوم، فضلاً عن جرح الآلاف واعتقال الشباب بشكل تعسفي، الى جانب قطع التواصل مع الإقليم للتعتيم عن حالة حقوق الإنسان الحرجة هناك.

وقال رئيس منظمة حقوق كشمير احمد دوراني لقناة العالم:"كشمير اكبر نموذج للفساد الدولي، فبينما يتغنى الغرب بدفاعه عن حقوق الانسان نراه أبكماً في القضية الكشميرية، فقط لمصالحه السياسية مع الهند وهذا مرفوض".

واحياء للمناسبة زار رئيس الوزراء شهباز شريف اقليم كشمير من الشطر الباكستاني، ووجه من عاصمتها مظفر آباد دعوة لحكومات العالم الإسلامي والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف مسؤول وجاد من القضية الكشميرية، للحد من معاناة الكشميريين جراء القمع الهندي المتواصل، الذي جعل من كشمير فلسطين ثانية.

تبقی کشمير الملف الاکثر تعقيداً في منطقة جنوب أسيا فيما تتزايد معاناة الکشميريين يوماً بعد يوم جراء منعهم من تقرير مصيرهم بأنفسهم.