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الاحتلال يقرر هدم منزل منفذ عملية "كريات أربع"

الاحتلال يقرر هدم منزل منفذ عملية
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة الاحتلال اليوم الأحد، هدم منزل الشهيد "محمد الجعبري"، في الخليل، منفذ عملية كريات أربع التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

العالم - فلسطين

وفي وقت سابق، رفضت محكمة إسرائيلية الاعتراض الذي قدمته عائلة الشهيد محمد الجعبري، بخصوص هدم منزلها بالخليل.

وقال شقيق الشهيد آنذاك إن "محكمة الاحتلال رفضت الاعتراض الذي تقدم به محامي العائلة، لوقف قرار هدم المنزل المكون من خمس طبقات، ويؤوي أسرة الشهيد، ووالديه، وأشقاءه وأسرهم".

وتعرض الشهيد محمد الجعبري لإطلاق نار ودهس، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" في 29 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، وجرح 4 آخرين.

وبعد يوم من تنفيذ العملية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عينون قضاء الخليل، وداهمت منزل الشهيد الجعبري، ورسمت خرائط تمهيدا لتفجيره فيما بعد.

والشهيد الجعبري متزوج وأب لثلاثة أطفال، وكان يعمل مدرسا لمادة التربية الإسلامية بمدرسة جواد الهشلمون في الخليل، وهو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى غزة.

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