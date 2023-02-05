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الاحتلال يهدف لقطع اتصال المناطق الفلسطينية

الاحتلال يهدف لقطع اتصال المناطق الفلسطينية
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف موقع "والا" العبري أن الائتلاف الحكومي في كيان الاحتلال بقيادة حزب "الليكود" مع أحزاب من "الصهيونية الدينية" يدفع نحو بناء مشاريع استيطانية، في منطقة "مطار القدس" شمال المدينة المحتلة، بهدف رئيس هو "قطع اتصال المناطق الفلسطينية".

العالم - فلسطين

وقال الموقع: إن وفدا من أعضاء "الكنيست" يضم ممثلين عن "الليكود" وأحزابا "صهيونية دينية" وصل اليوم الاحد إلى مستوطنة "عطروت" شمال القدس المحتلة للتحقق من إمكانية دفع المشروع الاستيطاني في المنطقة، وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً خلال هذا الأسبوع لمناقشة المشروع.

المشروع الاستيطاني الذي سيمتد من مخيم قلنديا إلى بلدة الرام شمال المدينة المحتلة يرى المخططون الإسرائيليون أنه يساهم في قطع "أوصال التجمعات الفلسطينية"، وتقدر بلدية الاحتلال أن مساحتها تبلغ 1265 دونماً، ومن المتوقع أن تقام فيها 9000 وحدة استيطانية.

وافتتح مطار القدس عام 1924 واستمر تشغيله خلال مدة الإدارة الأردنية، حتى عام 1967 سيطرت عليه الاحتلال وأعلن ضمه، قبل أن يغلقه بعد اندلاع انتفاضة الأقصى.

وتنوي حكومة الاحتلال الحالية تمرير عدة مشاريع استيطانية في الضفة والقدس لتحقيق ضم المنطقة، وعزل الفلسطينيين في تجمعات محددة.

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