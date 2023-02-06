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 لماذا ترتفعُ نسبةُ السكر في الدم خلال الشتاء؟

 لماذا ترتفعُ نسبةُ السكر في الدم خلال الشتاء؟
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

تدورُ أحداثُ الشتاء حول البقاءِ في المنزلِ والاستمتاعِ بتناولِ الأطعمةِ والمشروباتِ الساخنة، ويميلُ الأشخاصُ المصابونَ بالسكري إلى الانجذابِ إلى مثلِ هذه الأطعمةِ الشهية.

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وبحسب الخبراء، تحدثُ ظاهرةُ رينود عندما تنقبضُ الأوعيةُ الدمويةُ في البرد، خاصةً في القدمينِ واليدين، مما يجعلكَ تشعرُ بالخدرِ في هذه الأجزاء. من المعروف أنَّ هذه الحالةَ تزيدُ من مستوياتِ السكرِ في الدم. تضيقُ الشرايين الأصغرُ المسؤولةُ عن إمدادِ الجلدِ بالدمِ استجابةً للبرد.

يمكن أن يكونَ للطقسُ الباردُ تأثيرٌ على مستوياتِ السكرِ في الدم، ناهيك عن الرغبةِ الشديدةِ في تناولِ الكربوهيدراتِ في الأمسياتِ الباردة، لذلك قد يكونُ من الصعبِ الحفاظُ على مستوى الجلوكوز في الدمِ ضمنَ الحدودِ الطبيعية.

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 لماذا ترتفعُ نسبةُ السكر في الدم خلال الشتاء؟

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