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مراسل العالم يؤكد سقوط ضحايا في سوريا إثر زلزال تركيا

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل العالم في سوريا حسام زيدان سقوط عشرات الضحايا إثر الزلزال الذي ضرب تركيا والحدود السورية، فيما أكد مواصلة فرق الانقاذ لانتشال الجثث.

العالم – خاص بالعالم

وقال الزميل حسام زيدان لنشرة أخبار قناة العالم الإخبارية إن مشفى الرازي اشار الى مصرع 10 أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وتبلغ قوته 7.8 درجات.

وأكد أن الخبراء يقولون ان المنطقة التي وقع فيها الزلزال هي منطقة الصدع الاسيوافريقي ولها ارتباط جغرافي واحد وتتأثر بشكل مباشر بالزلزال مشيرا الى أن مرصد الزلزال السوري يعلن أن الزلزال هذا هو الاعنف منذ العام 1995.

مراسل العالم أشار الى أن سورية تعاني من الحرب التي فرضت عليها والحصار ونقص شديد في المعدات الطبية، مؤكدا أن الحصار الاقتصادي وقانون قيصر الذي تواجهه سورية يستهدف الاعمار في البلاد ومنع ادخال المعدات الصحية الى الاراضي السورية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

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