مراسل العالم يؤكد سقوط ضحايا في سوريا إثر زلزال تركيا

العالم – خاص بالعالم

وقال الزميل حسام زيدان لنشرة أخبار قناة العالم الإخبارية إن مشفى الرازي اشار الى مصرع 10 أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وتبلغ قوته 7.8 درجات.

وأكد أن الخبراء يقولون ان المنطقة التي وقع فيها الزلزال هي منطقة الصدع الاسيوافريقي ولها ارتباط جغرافي واحد وتتأثر بشكل مباشر بالزلزال مشيرا الى أن مرصد الزلزال السوري يعلن أن الزلزال هذا هو الاعنف منذ العام 1995.

مراسل العالم أشار الى أن سورية تعاني من الحرب التي فرضت عليها والحصار ونقص شديد في المعدات الطبية، مؤكدا أن الحصار الاقتصادي وقانون قيصر الذي تواجهه سورية يستهدف الاعمار في البلاد ومنع ادخال المعدات الصحية الى الاراضي السورية.

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