المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري يجتمع بمسؤولين في حكومة 'طالبان'

العالم- قطر

ومن المسؤولين في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية وزير الخارجية أمير خان متقي، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير التربية والتعليم حبيب الله آغا حقاني، ومدير عام الاستخبارات العامة عبد الحق وثيق، كل على حدة، وذلك خلال زيارته إلى أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إنه "جرى خلال الاجتماعات، مناقشة أهم التطورات على الساحة الأفغانية لا سيما في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتنمية، والتعليم".

وجدّد القحطاني خلال الاجتماعات، موقف دولة قطر الداعم لحصول الشعب الأفغاني، بكافة أطيافه، على جميع حقوقه وفي مقدمتها الحق في التعليم، خاصة للفتيات، واحترام حق النساء في العمل، مؤكداً استمرار مساعي دولة قطر لدعم وتسهيل جهود التوصل إلى توافق سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.

ووفق بيان الخارجية القطرية فإن "هذه الزيارة تأتي في إطار جهود دولة قطر ودورها في مساعدة الأشقاء الأفغان في عدة مجالات".

وكان المتحدث باسم الشؤون الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي قد قال في بيان لوزارة الخارجية الأفغانية، إن المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري شارك في اجتماعات مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي في كابول، وقد "ناقش الجانبان التنسيق السياسي وتعزيز العلاقات وكذلك المساعدات الإنسانية".