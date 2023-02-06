الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

'مالي' تطرد المسؤول عن حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة

'مالي' تطرد المسؤول عن حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

قالت الحكومة المؤقتة في مالي، أمس الأحد، إنها أمهلت رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعد إعلانها أنه شخص غير مرغوب فيه.

العالم- إفريقيا

وقالت في بيان، إن قرار طرد جيوم نجيفا أتوندوكو أندالي مرتبط بما وصفته باختياره المتحيز لشهود المجتمع المدني في جلسات مجلس الأمن الدولي بشأن مالي، والتي عُقد آخرها في 27 يناير/ كانون الثاني.

ولم ترد بعثة الأمم المتحدة في مالي على الفور على طلب للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى أندالي.

يُذكر أنه في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتبرت مسودة تقرير للأمم المتحدة أن بعثة حفظ السلام الدولية في مالي (مينوسما) "غير قابلة للاستمرار" من دون زيادة عدد الجنود، طارحة احتمال سحبها في حال عدم تلبية شروط أساسية.

وشُكّلت قوة "مينوسما" عام 2013 للمساعدة على فرض الاستقرار في بلد مهدد بالانهيار بسبب انتشار التنظيمات المسلحة، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان. إلا أن الوضع الأمني استمر بالتدهور، بحسب موقع "العربي الجديد".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في هذه الوثيقة التي رفعت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، على أن تنشر قريباً، إن قوة "مينوسما هي عملية حفظ سلام حيث لا سلام لحفظه".

ومع تمديد تفويضها في 2019 في وسط البلاد الذي يشهد أعمال عنف، قال غوتيريس إن البعثة التي باتت محرومة من دعم عمليات أطراف أجنبية، ولا سيما فرنسا التي انسحبت في أغسطس/ آب الماضي، "قامت بما في وسعها القيام به" لكنها "بلغت حدود" قدراتها.

ورأى أن "مينوسما" في "وضع حرج" باتت فيه "عاجزة عن تلبية توقعات الماليين وبعض الأطراف الإقليمية" وعرضة "لانتقادات متواصلة".

روابط ذات صلة

مقتل 14 جندياً في هجومين وسط مالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لقاء باريس اليوم : بحث في مواصفات الرئيس والحكومة والإصلاحات في لبنان

شاهد.. مراسل العالم في إسطنبول: لا حصيلة نهائية يمكن الحديث بها عن زلزال تركيا

هزة أرضية قوية تضربت لبنان دون أضرار.. والناس تهرب للشوارع

الجهاد الإسلامي:دماء الشهداء في أريحا ستتحول إلى نار تحرق رأس الكيان الغاصب

استشهاد عدد من المقاومين الفلسطينيين في اشتباك مع قوات الاحتلال في أريحا

'مالي' تطرد المسؤول عن حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة