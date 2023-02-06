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هنية تعقيبًا على مجزرة أريحا..لن ينعم العدو بالهدوء والمقاومة ستبقى هي سيدة الميدان

هنية تعقيبًا على مجزرة أريحا..لن ينعم العدو بالهدوء والمقاومة ستبقى هي سيدة الميدان
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن توالي القتل الذي يمارسه العدو في أرض الضفة سيكون وبالًا عليه، ولن تنجح كل التدخلات الدولية أو الإقليمية في وقف المد الثوري لشعبنا.

العالم-فلسطين

وأكد هنية في تصريح مقتضب تعقيبًا على مجزرة أريحا واستشهاد عدد من المقاومين: "لن ينعم العدو بالهدوء، والأيام سجال ما دام في شعبنا عرق ينبض".

وشدد على أنّ "المقاومة ستبقى هي سيدة الميدان رغم المجزرة البشعة، وستواصل الكتائب عملياتها مع كل الثوار من أبناء شعبنا حتى يندحر الغزاة عن أرضنا".

وقال: "إن الأبطال في مخيم عقبة جبر قاتلوا حتى استشهدوا دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم، وسطروا ملحمة بطولية في المخيم عنوانها المقاومة والعودة".

واستشهد عدد من المقاومين فجر اليوم الاثنين في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

وتعرض المخيم فجر اليوم لاقتحام واسع من قوات الاحتلال، تخلله مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر.

وأسفرت المواجهات حسب ما أعلنته وزارة الصحة عن إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال، أحدهم برصاصة في الرأس، وجراحه حرجة للغاية، والآخران إصابتهما في الأطراف وحالتهما مستقرة.

وبالتزامن مع اقتحام المخيم، حاصرت قوات الاحتلال أحد المواقع الذي تواجد فيه المقاومون؛ حيث اندلعت اشتباكات عنيفة لأكثر من ساعة ونصف أدت لاستشهاد عدد منهم.

وتمكن المقاومون في أريحا من إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال، حيث استولى عليها الشباب الثائر وأحرقوها.

وخلال انسحابها من المنطقة اختطفت قوات الاحتلال جثامين الشهداء، الذين لم يعلن عن أسمائهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس والأسير المحرر شاكر عمارة عقب اقتحام منزله في أريحا، بالإضافة لاعتقال عدد من أبناء عائلة المقيطي التي ينتمي إليها عدد من المقاومين.

وأعلن في أريحا والأغوار الإضراب الشامل اليوم حداداً على أرواح الشهداء، وتنديداً بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وظهر مؤخراً مجموعة من مقاتلي كتائب القسام في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، خاضوا اشتباكاً مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم يوم السبت الماضي.

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