الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
١٠:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة 8 لاجئين فلسطينيين جراء الزلزال المدمر في سوريا

وفاة 8 لاجئين فلسطينيين جراء الزلزال المدمر في سوريا
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الفلسطيني لدى سوريا سمير الرفاعي، عن وفاة ثمانية لاجئين فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر اليوم الاثنين.

العالم-فلسطين

وأوضح الرفاعي، في تصريح صحفي، أنه "تم انتشال خمس جثث، وإنقاذ ثمانية لاجئين، من تحت أنقاض مبنيين سكنيين انهارا في مخيم الرمل في اللاذقية، وأن عمليات البحث عن ناجين ما زالت مستمرة".

وأشار إلى أنه "جرى انتشال جثامين ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، بينهم شقيقان، في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، جراء انهيار جدار".

وأوضح أن "ثلاث مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال، وهي مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية السورية".

ولفت إلى أن فِرَق الهلال الأحمر الفلسطيني توجهت إلى مخيم الرمل، للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإسعاف.

ولقي أكثر من 500 شخص مصرعهم، وأصيب المئات، فجر اليوم الإثنين، جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، بقوة بلغت 7.8 درجة، وخلّف دمارًا هائلًا في الممتلكات.

روابط ذات صلة

مدير مركز الزلازل في سوريا: جميع الهزات الارتدادية اللاحقة للزلزال أضعف شدة

عشرات الضحايا ودمار في سوريا اثر زلزال قوي ضرب منطقة شرق المتوسط + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفاة 8 لاجئين فلسطينيين جراء الزلزال المدمر في سوريا

فصائل المقاومة الفلسطينية تعليقا على شهداء اريحا.. العدو الصهيوني وقادته الجبناء سيدفعون ثمن جرائمهم

حزب الله أحيا ذكرى مولد الامام علي بسلسلة نشاطات في المناطق

مراسل العالم: عشرات القتلى إثر الزلزال في حماه السورية

أسلحة ايرانية مضادة للأجسام الطائرة استخدمت في افشال الهجوم على اصفهان

إيران تعزي سوريا وتركيا بضحايا الزلزال