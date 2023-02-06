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الرئيس الروسي یوجه تعازيه إلى الأسد وأردوغان ویعلن استعداده للمساعدة

الرئيس الروسي یوجه تعازيه إلى الأسد وأردوغان ویعلن استعداده للمساعدة
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الرئيس السوري بشار الأسد فيما يتعلق بزلزال سوريا، وأعرب عن استعداده للمساعدة في القضاء على تداعيات الكارثة، ونشرت البرقية على موقع الكرملين.

العالم-روسیا

وجاء في البرقية: "عزيزي السيد الرئيس، أود أن أتقدم بأصدق التعازي على العواقب المأساوية للزلزال الذي ضرب المناطق الشمالية من سوريا، ونتشارك في حزن وألم الذين فقدوا أحباءهم، نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وتبع البيان: "مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة للقضاء على عواقب هذه الكارثة الطبيعية".

كما أرسل الرئيس الروسي، برقية تعزية للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان. وجاء في نص البرقية: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في الضحايا والدمار الواسع النطاق الذي تسبب فيه الزلزال القوي في بلدكم".

وتابع البيان: "أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين. نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد".

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