ايران تعلن استعدادها لمساعدة منكوبي زلزال سوريا وتركيا

العالم - ايران

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين حول الزلزال المدمر الذي ضرب فجر اليوم الاثنين سوريا وتركيا: أقدم التعازي لشعبي تركيا وسوريا وأعبر عن تعاطف إيران العميق. أدعو الله بالرحمة الواسعة للضحايا وارجو ان يمنّ سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل على المصابين.

واضاف: في ظل العلاقات الطيبة التي تربطنا مع المسؤولين في البلدين، إن اقتضت الحاجة، ستعمل المنظمات الإغاثية او الطبية أو الصحية الإيرانية بالتأكيد بمسؤوليتها وواجباتها الأخلاقية والإنسانية والإسلامية في إطار حق الجوار والعلاقات الودية.