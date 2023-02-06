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ايران تعلن استعدادها لمساعدة منكوبي زلزال سوريا وتركيا

ايران تعلن استعدادها لمساعدة منكوبي زلزال سوريا وتركيا
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن التعاطف مع المنكوبين بالزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر اليوم الاثنين، معلنا استعداد مؤسسات الاغاثة والصحة والعلاج الايرانية لتقديم المساعدات اللازمة لهم.

العالم - ايران

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين حول الزلزال المدمر الذي ضرب فجر اليوم الاثنين سوريا وتركيا: أقدم التعازي لشعبي تركيا وسوريا وأعبر عن تعاطف إيران العميق. أدعو الله بالرحمة الواسعة للضحايا وارجو ان يمنّ سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل على المصابين.

واضاف: في ظل العلاقات الطيبة التي تربطنا مع المسؤولين في البلدين، إن اقتضت الحاجة، ستعمل المنظمات الإغاثية او الطبية أو الصحية الإيرانية بالتأكيد بمسؤوليتها وواجباتها الأخلاقية والإنسانية والإسلامية في إطار حق الجوار والعلاقات الودية.

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