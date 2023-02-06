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الرئيس العراقي يستقبل وزير الخارجية الروسي في بغداد

الرئيس العراقي يستقبل وزير الخارجية الروسي في بغداد
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، في قصر بغداد، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له.

العالم - العراق

وبحث جمال رشيد ولافروف خلال اللقاء، تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، حيث أشار الرئيس العراقي إلى ضرورة تدعيم وتطوير العلاقات في المجالات ذات الطابع الاستراتيجي والحيوي، وأهمية ترسيخ الاستقرار عبر الحلول السلمية والحوار البناء.

كما تطرق الرئيس العراقي إلى أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى ضرورة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأشاد بمواقف روسيا الداعمة للعراق في حربه ضد الإرهاب وجهوده لحماية أمنه حيث أكد في هذا السياق عمق العلاقات بين البلدين.

وشدد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد على أن العراق يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم وبما يحقق المصالح المشتركة، لافتا إلى أن البرنامج الحكومي يشجع على مد جسور التعاون والعلاقات مع الجميع.

بدوره، ثمن لافروف موقف العراق الداعي إلى الحوار وتجنب الأزمات وتغليب خيارات السلام بدل الحروب.

كما أكد الوزير الروسي دعم بلاده للعراق، ورغبته الجادة في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والبنى التحتية.

ووصل لافروف على رأس وفد روسي إلى العاصمة بغداد أمس الأحد، حيث التقى اليوم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وأجرى محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعدد من المسؤولين والسياسيين العراقيين.

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