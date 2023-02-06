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في حصيلة غير نهائية..

ارتفاع ضحايا الزلزال في سوريا الى 783 وفاة و1800 إصابة

ارتفاع ضحايا الزلزال في سوريا الى 783 وفاة و1800 إصابة
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر محلية في سوريا بارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال إلى 783 وفاة وإصابة أكثر من 1800 بجروح، مشيرة الى ان عمليات الإنقاذ مستمرة.

العالم - سوريا

وكانت وزارة الصحة السورية اعلنت في وقت سابق عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 403 وفاة و1284 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن معاون وزير الصحة السوري أحمد ضميرية أنه تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.

وأشار ضميرية إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، موضحاً أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.

ولفت الى أن إدارة القوافل الطبية في المحافظات تتم بشكل لحظي، (سيارات إسعاف مجهزة وبكوادرها – عيادات متنقلة مجهزة وبكوادرها – سيارات إمداد تتضمن المستلزمات والأدوية الإسعافية والجراحية)، وإرسالها إلى المناطق المتضررة.

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بالفيديو.. مراسل العالم: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال سوريا الى 403 والحصيلة غير نهائية

في حصيلة غير نهائية.. ارتفاع ضحايا الزلزال في سوريا الى 783 وفاة و1800 إصابة

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