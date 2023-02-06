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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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الهلال الأحمر الجزائري: سيتم غدا إرسال طائرة مساعدات بمختلف المواد الغذائية والطبية إلى سورية
وزارة الصحة السورية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 461 وفاة 1623 إصابة في حلب واللاذقية و حماه وطرطوس في حصيلة غير نهائية
جمعية الهلال الاحمر الايرانية تعلن ارسال 6 فرق انقاذ واغاثة الى تركيا
سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 430 قتيلا و1315 مصابا
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: عدد القتلى نتيجة الزلزال يرتفع إلى 1121 والجرحى إلى 7624
وزير الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الى 403 قتلى و1208 اصابة في حلب واللاذقية وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية
رئيس وكالة الكوارث: ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا الى 1014 والجرحى الى اكثر من 7 آلاف
رويترز: الصين تعلن استعدادها لتقديم مساعدات انسانية عاجلة الى تركيا وسوريا اللتين ضربهما الزلزال
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يعرب في رسالتين الى الرئيسين السوري والتركي عن استعداد ايران لتقديم المساعدات للبلدين
ارتفاع إجمالي عدد ضحايا الزلزال الى أكثر من 592 شخصاً في مختلف المحافظات السورية
الهلال الأحمر الجزائري: سيتم غدا إرسال طائرة مساعدات بمختلف المواد الغذائية والطبية إلى سورية
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.