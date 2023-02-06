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الرئيس السوري يتلقى عددا من برقيات التعزية والتضامن من رؤساء وملوك وقادة دول

الرئيس السوري يتلقى عددا من برقيات التعزية والتضامن من رؤساء وملوك وقادة دول
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد برقية تعزية بضحايا الزلزال من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأكّد استعداد بلاده لتقديم المساعدات على وجه السرعة.

العالم - سوريا

كما أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في برقيته للرئيس الأسد عن استعداد الحكومة العراقية لتقديم العون والمساعدة في أي مجال تطلبه الحكومة السورية.

كذلك بعث سلطان عمان هيثم بن طارق تعزية، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له وللشعب السوري بضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم.

فيما تلقى الاسد برقية مماثلة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد فيها وقوف الجزائر حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في هذه الظروف القاسية، واستعدادها لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة وآثار هذه المأساة الأليمة.

وأعرب ملك الاردن عبد الله الثاني في برقيته للرئيس الأسد عن تعازيه، مبدياً استعداد بلاده لتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين، كما أكد ملك لبحرين حمد بن عيسى آل خليفة تضامن البحرين حكومةً وشعباً مع الجمهورية السورية في تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ رسالة تعزية إلى الأسد، معبّراً عن خالص وأحر التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين، معرباً عن الثقة بأن سوريا قيادة وشعباً قادرة على تجاوز آثار الكارثة في أقرب وقت ممكن.

وعبّر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن الدعم لعائلات الضحايا، متمنياً لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية الشفاء العاجل.

كما أعرب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن وقوف وتضامن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً مع سوريا جرّاء الزلزال المدمر.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد تقدم رئيس الإمارات بالتعازي لسقوط مئات الضحايا، مؤكداً أنّ بلاده على أتمّ الاستعداد لمساعدة الشعب السوري على تجاوز آثار هذه الكارثة.

وكان الرئيس الأسد تلقى أيضاً برقية تعزية من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تقدم فيها بخالص التعازي القلبية للرئيس الأسد والشعب السوري وعائلات الضحايا، معرباً عن تضامن دولة فلسطين مع سوريا في هذا المصاب الجلل.

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