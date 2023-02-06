روسيا تنتقد تسريب تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران

العالم - ايران

وبحسب وكالة أنباء إيتارتاس انتقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الاثنين نشر الوثائق المتعلقة بإيران بشكل علني وطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الحؤول دون ذلك .

وقال ريابكوف للصحافيين: "مرة أخرى ، عبرنا دائمًا عن مخاوفنا بشأن نشر وثائق ومعلومات تحتوي على معلومات سرية وليست للاستخدام العام".

وأضاف ريابكوف: "لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعمل بهذه الطريقة. وقال ان هذا الموضوع يكشف عن جهود الغرب لتسييس القضايا. فلا يوجد سبب للخروج عن المسار المهني والطبيعي فيما يتعلق بهذا الأمر.

قبل أيام قليلة ، زعمت وكالة أنباء "رويترز" أنها تمكنت من الاطلاع على التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران. في ذلك التقرير ، وزعمت الوكالة أن إيران أجرت تغييرًا غير معلن عنه في الاتصال بين سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي IR-6 في مركز فوردو وهاتين السلسلتين تقومان بتخصيب اليورانيوم بنقاوة 60٪.

وزعمت الوكالة أنها لاحظت التغيير خلال عملية تفتيش غير معلن عنها في 21 يناير لمصنع تخصيب الوقود التابع لشركة فورد. وذكر التقرير أيضا: "يشعر المدير العام (الوكالة الذرية) بالقلق من أن إيران ، قد أدخلت تغييرات كبيرة على المعلومات التصميمية لمركز فوردو لتخصيب الوقود فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم المخصب عالي النقاوة دون إخطار مسبق ".

لم تشرح الوكالة كيف تم تغيير الاتصال بين سلسلتي الطرد المركزي. واقتصر تقرير الوكالة على الاشارة الى أن هاتين السلسلتين "مرتبطة بطريقة مختلفة بشكل كبير عن طريقة النشاط التي أعلنتها إيران".