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دور المرأة الايرانية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والثقافي بالبلاد

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

حصلت المرأة الايرانية على مكانة متميزة بعد انتصار الثورة الاسلامية وقد منحها الدستور الايراني في21 بندا تكافؤ الفرص وثقافة المشاركة في كل مجالات الحياة.

العالم - خاص بالعالم

بعد انتصار الثورة الاسلامية سجلت المرأة حضورا بارزا في مختلف المجالات بعد ان غير الإمام الخميني قدس سره الرؤية التقليدية للمرأة فتحررت من القيود الخاطئة وادركت قيمتها الحقيقية وإمكاناتها فاخذت مكانها في الصدارة في مختلف المجالات وجنبا الى جنب مع الرجل.

فنجدها في ميادين مختلفة، السياسية والثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والفنية تاخذ دورها وتتميز وتحصل على اعلى المراتب و الجوائز.

وقالت انسية خزعلي نائبة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية:"لدينا تسعمئة و ثلاث نساء في مجال الاخراج السينمائي والفي سيدة يعملن في المجال السينمائي في فروع مختلفة، حصلن على 114 جائزة وطنية و 28 جائزة دولية في مجال صناعة الافلام".

دستور الجمهورية الإسلامية يضمن للمراة في واحد و عشرين بندا، حقوقها من خلال خلق تكافؤ الفرص مع الرجل لممارسة الدور في المسؤوليات الكبيرة في البلاد، الحقوق السياسية وثقافة سياسة المشاركة في كل مجالات الحياة الامر الذي هيأ الظروف للمرأة لإثبات جدارتها للوصول الى مرحلة صناعة القرار

وقالت خزعلي:"لدينا نساء يعينهن رئيس الجمهورية في المجالس العليا لاتخاذ القرارات ليكون لهن دور كبير ومؤثر في صناعة القرارات المهمة و الكبيرة".

حظيت بمكانتها فكانت على قدر المسئولية فوقفت امّا وزوجة واختا وشاركت في مراحل مصيرية في البلاد واستحقت عليها التقدير.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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