الجيش الايراني يزيح الستار عن قاعدة جوية تحت الارض

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بإمكان هذه القاعدة استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة انواعها، فضلا عن الطائرات من دون طيار التابعة لسلاح الجو واستخدامها في العمليات.

ان القاعدة الجوية التكتيكية مزودة بمنشآت الانذار ومركز القيادة وحظائر صيانة المقاتلات، ومراكز اصلاح وتأهيل الطائرات، ومعدات الملاحة الجوية وخزانات الوقود.

كما تمتلك القدرة على استخدام أنواع المقاتلات التابعة للقوة الجوية في الجيش، من اجل القيام بكافة المهام الموكلة اليها.

هي واحدة من القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض التابعة للقوة الجوية للجيش الايراني، والتي تم بناؤها في مناطق مختلفة من البلاد على مدار السنوات الماضية وفقا للاحتياجات التشغيلية لهذه القوة ومع مراعاة مبادئ الدفاع المدني.

وقد وفرت هذه القواعد الجوية، من خلال الاحتفاظ بالمقاتلات في أماكن محصنة وتزويدها بأنظمة الحرب الإلكترونية والقنابل والصواريخ المختلفة، وفرت الظروف لتنفيذ عمليات بالميدات البعيدة وتعزيز المدى الستراتيجي للأهداف بعيدة المدى ايضا.

وتم بناء هذه القواعد في أماكن مختلفة حسب الاحتياجات ومع عامل أمان عال بسبب التصميم والانتشار تحت الجبال يوفر القدرة على تنفيذ عمليات جوية مفاجئة من مكان وزمان بعيدا عن توقعات الأعداء.

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