خبير سياسي: قانون قيصر إرهاب اقتصادي تطبقه أمريكا على الشعب السوري

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم نبّه الحمصي الى أن كل تأخير في مساندة ومساعدة المجتمع الدولي لسوريا يؤدي الى أضرار كبيرة جدا منوها الى مباشرة بعض الدول الصديقة وعلى رأسها إيران وروسيا وبعض الدول العربية في تقديم الدعم والمساعدات لسوريا.

ولفت الحمصي الى وجود تصريحات مخجلة من بعض الدول الغربية التي لم تقم بالدعم بشكل مباشر، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية انسانية لهذه الكارثة الطبيعية وأمام القانون الدولي وبالتالي لا يوجد في هذه الحالة ازدواجية في المعايير، فالمسألة ليست بمعنى انقسام حول مسألة خلافية سياسية، بل هي كارثة تحتاج الى تقديم الدعم الانساني والمساعدة، منوها الى عدم شرعية قانون قيصر المفروض على سوريا في ظل الظروف السابقة والمعطيات الحالية لافتا الى أن قانون قيصر ارهاب اقتصادي تطبقه أمريكا على الشعب السوري.

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

في حصيلة غير نهائية ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 1448 إصابة و769 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، ريف إدلب، طرطوس.

تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

أعلنت وزارة الصحة السورية عن 812 حالة وفاة و 1449 إصابة في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، ريف إدلب، وطرطوس، جراء الزالزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال وغرب سوريا.

وذكرت الوزارة أن "الاستنفار مستمر في كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة وجميع الكوادر الصحية تعمل بأقصى الطاقات ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات".

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