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آخر مستجدات الأضرار والمتضررين جراء الزلزال في محافظة حماه

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم في محافظة حماة السورية انه فيما يتعلق بالمناطق المنكوبة لايوجد قرارات حكومية الا فيما يتعلق بقرار وزارة التربية السورية بتعطيل المدارس مدة أسبوع كامل ولم تعلن حماه حتى الآن قرارا باستكمال العملية التدريسية الابقاء على العطلة فيما أعلنت وزارة التعليم العالي تمديد العطلة في حماه.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أن الاضرار التي أصابت مدينة حماه تعتبر أضرارا جزئية جراء الزلزال ولم تصل الى أضرار كبيرة قياسا على باقي المحافظات كاللاذقية أو حلب.

ولفت مراسلنا الى أنه بعد انتهاء عمليات الانقاذ والبحث عن عالقين وازالة الركام بدأت المبادرات الأهلية لدعم متضرري الزلزال.

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. آخر مستجدات الأضرار والمتضررين جراء الزلزال في محافظة حماه

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