انطلاق جسر جوي عراقي لنقل المساعدات الاغاثية العاجلة الى سوريا

العالم - العراق

وحسب "وكالة الانباء العراقية (واع)"، أن "الجسر الجوي بين العراق وسوريا انطلق عبر أول طائرتين للقوة الجوية العراقية محملتين بالمواد الاغاثية والطبية والغذائية".

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن فتح جسر جوي إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة.

وذكر المكتب في بيان، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبهدف تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فتح العراق اليوم (امس) الإثنين، جسراً جوياً إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة، التي تتضمن موادَّ طبية طارئة والإسعاف الأولي ومستلزمات للإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود".

وأضاف، أن "هذا يأتي في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة، والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية".