الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

انطلاق جسر جوي عراقي لنقل المساعدات الاغاثية العاجلة الى سوريا

انطلاق جسر جوي عراقي لنقل المساعدات الاغاثية العاجلة الى سوريا
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

انطلق الجسر الجوي بين العراق وسوريا لنقل المساعدات الاغاثية العاجلة التي تتضمن موادَّ طبية طارئة والإسعاف الأولي ومستلزمات للإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود.

العالم - العراق

وحسب "وكالة الانباء العراقية (واع)"، أن "الجسر الجوي بين العراق وسوريا انطلق عبر أول طائرتين للقوة الجوية العراقية محملتين بالمواد الاغاثية والطبية والغذائية".

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن فتح جسر جوي إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة.

وذكر المكتب في بيان، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبهدف تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فتح العراق اليوم (امس) الإثنين، جسراً جوياً إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة، التي تتضمن موادَّ طبية طارئة والإسعاف الأولي ومستلزمات للإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود".

وأضاف، أن "هذا يأتي في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة، والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية".

روابط ذات صلة

المطارات المدنية السورية تعلن جاهزيتها لاستقبال طائرات المساعدات الدولية

الخارجية العراقية تعزي سوريا وتركيا إثر سقوط ضحايا جراء الزلزال المدمر

العامري يدعو المواكب الحسينية والمنظمات الإنسانية لإغاثة سوريا وتركيا

العراق يقيم جسرا جويا إلى سوريا وتركيا لنقل المساعدات الإغاثية العاجلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. تعليقات النشطاء العرب على أهم قضايا المنطقة والعالم

انطلاق جسر جوي عراقي لنقل المساعدات الاغاثية العاجلة الى سوريا

رصد أقوى زلزال منذ 40 عاما في ولاية نيويورك

بغداد.. 'إدارة الدولة' يناقش  قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها بموعدها المحدد  

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

دون طلب النيابة العامة.. القضاء في السعودية يحكم بقتل 'آل ربيع' و'الصفواني'