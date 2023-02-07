شاهد.. تعليقات النشطاء العرب على أهم قضايا المنطقة والعالم

العالم - هاشتاغ

في التفاصيل.. قالت كلمة حق في وجه معتد فاعتقلت وحكم عليها بالسجن لمدة عام. "مروى الصبري"، يمنية لم تحتمل ما يحصل في بلدها من قتل ودمار وحصار وعدوان، فقالت لعنصر أمن داخل الحرم المكي إن السلطات السعودية مسؤولة عن مأساة بلدها، فتم اعتقالها.

وشهدت شبكات التواصل تعليقات وغضب واسع من اعتقال "مروى الصبري" في السعودية.

ما الذي يحصل بين السعودية ومصر؟ فجأة تحولت الصداقة والتحالف والتعاون الوثيق إلى تلميحات وتهديدات ليصل الأمر إلى حد الإهانات.



وشهدت مواقع التواصل جدلا واسعا على مواقع التواصل حول قضية الخلافات السعودية المصرية.



شغل المنطاد الصيني الناشطين العرب في مواقع التواصل، بعد إعلان الولايات المتحدة إن منطادا صينيا اخترق أجواءها وما رافق ذلك من تفسيرات وتحليلات وصولا الى اسقاط المنطاد من قبل واشنطن.



يقال إن جائحة كورونا فتحت عيون العالم على كثير من الأسئلة والشكوك، لاسيما حول فرضية أن هذه الأوبئة هي غير طبيعية، وأن هناك من له مصلحة في نشرها، وأصابع الإتهام تشير في المقام الاول إلى الولايات المتحدة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..