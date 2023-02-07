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شاهد.. وزير السياحة الإيراني يتحدث للعام عن "السياحة الحلال"

الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير السياحة الإيراني "عزت الله ضرغامي" إن العائلة هي محور "السياحة الحلال"، وإن ايران وجهة سياحية آمنة وجميلة في هذا المجال.

العالم - خاص بالعالم

وقال ضرغامي في حديث خاص لقناة العالم الاخبارية، إن المساحة السياحية الاكبر موجودة في الدول الاسلامية، لكن نظرا للظروف الخاصة لم يتم التركيز على الطاقات السياحية الكامنة في هذه البلدان.

وأضاف، أن السياحة لها دورا فعال ومهم وكبير في التطور الاقتصادي، لذا يجب على الدول الاسلامية ان يكون لها برنامج خاص لتطوير هذا القطاع وان يكون بينها تواصل وتعاون لتعزيز الطاقات الكامنة لديهم.

وقال ضرغامي، إن إيران وجهة سياحية ممتازة بما يوجد فيها من أماكن خلابة وجميلة وآمنة، حيث تتمتع بالفصول الفصول الأربعة وهي من البلدان الرائدة في العالم من حيث الثقافة والسياحة ولديها أرضيات سياحية متعددة، داعيا الناطقين باللغة العربية وكافة المسلمين بالقيام بزيارة سياحية إلى إيران.

وحول السياحة الحلال في إيران قال وزير السياحة الإيراني: إن السياحة الحلال أحد المميزات للدول الإسلامية موضحا أن السياحة الحلال هي فعالية سليمة وسالمة، لكافة أفراد العائلة، لأن العائلة هي المحور الأساس لهذه السياحة، بما يحصلون على سياحة صحية وسليمة من حيث الأطعمة المشارب من الإنجازات التي تستطيع الدول الإسلامية والعربية الاستثمار فيها.

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