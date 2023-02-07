مصادر سورية تنفي مزاعم نتنياهو عن طلب تقدمت به من الكيان الإسرائيلي للمساعدة في الإغاثة

العالم - سوريا

وأضاف المصدر الرسمي، أنه إذا كان نتنياهو قد تلقى طلباً من هذا القبيل فهو بالتأكيد من حلفائه وأصدقائه في تنظيم 'داعش' و'جبهة النصرة' و'المنظمات الإرهابية'، قائلاً “إن كيان الاحتلال هو سبب الويلات والحروب والتوترات في المنطقة، وهو آخر من يحق له الحديث عن تقديم العون والمساعدة”.

وقال: “من المشين أن يستغل نتنياهو كارثة الزلزال التي ضربت سوريا لتضليل الرأي العام، والتغطية على سياسات الاحتلال التوسعية والعدوانية”.

كذلك، نفت مصادر سورية لجريدة “الوطن”، مزاعم المسؤولين الإسرائيليين بشأن طلب تقدمت به سوريا إلى الكيان الإسرائيلي للمساعدة في الإغاثة.

وفي التفاصيل، أكدت المصادر لـ”الوطن” أن كل ما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، “لا يتعدى حملة دعائية لرئيس وزرائه”.

وسألت المصادر: “كيف لسوريا أن تطلب المساعدة من كيانٍ قتلَ وشارك في قتل السوريين طوال العقود والسنوات الماضية؟”.

ومن جهة اخرى ناشدت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، كافة الدول الهيئات الاممية تقديم الدعم والمساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق شمال البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها ” تناشد سورية الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر”.

وأعربت الحكومة السورية عن شكرها وتقديرها للدول والمنظمات التي أعربت عن تضامنها مع سوريا وشعبها وتعازيها بضحايا الزلزال المدمر، وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة للشعب السوري في هذه الظروف الصعبة .

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 461 وفاة و1326 إصابة في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وفي وقت سابق نقلت وكالة فرامس برس عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الإثنين أنه “وافق” على إرسال مساعدة إلى سوريا التي ضربها زلزال عنيف، بعد تلقي طلبٍ من دمشق عبر قنوات “دبلوماسية”، علما بان لا علاقات رسمية بين سوريا والكيان المحتل المغتصب لفلسطين العربية.

وقال نتانياهو أمام نواب حزبه “الليكود” إنّ "إسرائيل" تلقّت طلباً عبر مصدر دبلوماسي لتقديم مساعدة إنسانية لسوريا ووافقتُ على ذلك”. وأضاف أنه سيتم إرسال المساعدة قريباً.

ورفض مكتبه الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن “المصدر الدبلوماسي”.

ولا تعترف سوريا بوجود كيان إسرائيل، وخاضت سوريا والكيان اللقيط حروبا عدة منذ اغتصاب العصابات الاسرائيلية لفلسطين عام 1948.

وقُتل أكثر من 800 شخص وأصيب أكثر من 2315 آخرين على الأقل في سوريا في زلزال عنيف بلغت قوته 7,8 درجات ليل الأحد الإثنين، تبعه في الصباح زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات.

كذلك، أودى الزلزال باكثر من 1100 شخص في جنوب شرق تركيا مع ترجيح ارتفاع حصيلة القتلى، بينما لا يزال كثيرون عالقين تحت الأنقاض.

وغادر فريق من عمّال الإغاثة الاسرائيليين المتخصّصين إلى تركيا الاثنين، سيتبعه فريق آخر لنقل مساعدات إنسانية الثلاثاء، وفقاً لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

بيروت ـ “راي اليوم”