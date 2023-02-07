أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

ارمان ملي ..

المتحدث بإسم الخارجية لا يستبعد إحتمال قيام مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة لإيران

مردم سالاري ..

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي يؤكد عدم وجود بديل عن الإتفاق النووي

اطلاعات ..

زلازل رهيبة تضرب مناطق واسعة بتركيا وسوريا وسقوط آلاف الضحايا ووقوع دمار هائل

ابرار ..

العالم يهب لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لتركيا وسوريا بعد الزلازل الرهيبة الأخيرة

جمهوري اسلامي ..

هلع في الكيان الصهيوني من إنتقام القوى والفصائل الفلسطينية بعد المجزرة الصهيونية في أريحا

سياست روز ..

شركات كبرى بفلسطين المحتلة تحذر من قرب إنهيار إقتصاد الكيان الصهيوني بالكامل

قدس ..

لافروف يتهم أمريكا باللعب بالنار في إقليم كردستان العراق بتشجيع التيارات والجماعات الإنفصالية

عصر ايرانيان ..

كييف تبدي رفضها لأية مقترحات ومبادرات تدعو لإيجاد وقف مؤقت لإطلاق النار بأوكرانيا

كيهان ..

نتائج أحدث إستطلاع للرأي بأمريكا تعكس رفض غالبية الأمريكيين لترامب وبايدن بالإنتخابات المقبلة

رويش ملت ..

وزارة الخارجية تعتبر توضيحات سيؤول حول التصريحات العدائية لرئيس كوريا الجنوبية غير مقبولة

جوان ..

بريطانيا تشهد أضخم إضراب من نوعه في القطاع الصحي منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

كيهان..

صحيفة كيهان كتبت في مقال لها عن زيارة نتنياهو للأردن في مقالها ( زيارة حول مشروع سكك حديد حيفا السعودية )..

اكدت محافل اعلامية بفلسطين المحتلة ان مشروع سكك حديد حيفا السعودية ترأس جدول اعمال مباحثات نتنياهو مع ملك الاردن في عمان قبل نحو اسبوعين .

"إن السعودية بدأت بالقيام بخطوات أكثر علنية لإيجاد الأرضية اللازمة لدخولها مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني "

وهذا التوجه السعودي كان متوقعا رغم كل تحفظاتها الظاهرية فهي التي قامت بدور كبير خلف الستائر في تشجيع الامارات والبحرين وحتى السودان والمغرب للاعتراف بالكيان الصهيوني عام 2020 بالتنسيق مع ادارة ترامب .

ومن بين الخطوات السعودية فتح اجواءها امام رحلات طائرات الكيان خلال تلكة الفترة وكذلك تقديم تسهيلات لسياحة من فلسطين المحتلة لقضاء اجازاتهم بجزيرتي تيران وصنافير بالبحر الاحمر والغاء القيود على الاتجار مع الكيان الصهيوني.

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياسة روز في مقالها ( باكستان وظلال إمارة طالبان بأفغانستان )..

باكستان تجاهلت في خضم اندفاعها بدعم حركة طالبان الافغانية ودعمها لتشكيل امارة طالبانية بشتونية بامتياز بكابول, كل التحذيرات الاقليمية والدولية من التبعات الخطيرة التي قد تترتب عن مواقفها .

"إن باكستان تدفع اليوم ثمن تلك المواقف على حساب أمنها وإستقرارها بتوسيع حركة تحريك طالبان الباكستانية لهجماتها الإرهابية"

ان حركة تحريك طالبان وهي النسخة الباكستانية لطالبان الافغانية تستمد قدراتها من اتخاذ منطقة القبائل الباكستانية كمعقل وحاضنة عرقية وطائفية لتوسيع هجماتها ونفوذها بباكستان بدعم شقيقتها إمارة طالبان الافغانية بكابول. في الواقع تواجه باكستان الغارقة في أزمات اقتصادية خانقة وصراع سياسي داخلية بين الحكومة والمعارضة , خطر اكبر يتمثل بتوسع رقعة الارهاب الطالباني المدعوم عمليا من الامارة الافغانية .

جمهوري اسلامي ..

حول الاوضاع والمستجدات الخاصة بالحرب في اوكرانيا, كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقريرها ( أوكرانيا تبدي إستعدادها لشن هجمات على روسيا ) ..

في الوقت الذي تقترب فيه الحرب في اوكرانيا من دخول عامها الثاني, هناك استعدادات اوكرانية وروسية لخوض معارك حاسمة في فصل الربيع, فروسيا تحشد تالمزيد من القوات والعتاد, واوكرانيا تعزز قدرات جيشها بالمزيد من السلاح الغربي. وفي هذا الخضم ..

"تحدث مسؤولون بكييف عن إستعدادات لشن هجمات تستهدف مواقع إستراتيجية في عمق الأراضي الروسية "

وحسب هؤلاء المسؤولين سيكون بمقدور الجيش الاوكراني استهداف مواقع عسكرية استراتيجية واقتصادية كبرى في روسيا بالحصول على صواريخ ارض ارض ابعد مدى و دبابات ثقيلة ونظم دفاع جوي صاروخي من القوى الغربية.

وجدير بالذكر ان كبار المسؤولين الروس حذروا مرارا من ان استهداف الاراضي الروسية سيدفع موسكو لاستخدام كل قدراتها العسكرية وذلك في تلويح ضمني بقدرات روسيا النووية.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن زيارة وزير الخارجية السعودي للعراق في مقالها ( أهداف بن فرحان ببغداد )..

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان زار العراق قبل ايام والتقى بكبار المسؤولين العراقيين, ويبدو ان مباحثاته دارت حول قضايا تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية’

"إن السعودية تخطط عبر توسيع علاقاتها الإقتصادية مع العراق لإستخدام الإقتصاد والمشاريع الإستثمارية بوابة لتعزيز نفوذها السياسي"

وبالطبع تستغل السعودية حاجة العراق لرؤوس الاموال اللازمة لانعاش اقتصاده لتحقيق اهداف سياسية .

ولكن هذا ليس كل شيئ على صعيد زيارة هذا الوزير السعودي لبغداد, فهناك ايضا موضوع الوساطة العراقية بين طهران والرياض, فبغداد استضافت عدة جولات من المباحثات الايرانية العراقية, ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اعلن قبيل زيارة نظيره السعودي عزم العراق على مواصلة مساعي الوساطة بين طهران والرياض .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في تقريرها ( إجتماع لمجلس الشيوخ الأمريكي حول المنطاد الصيني)..

يعتزم مجلس الشيوخ الامريكي عقد اجتماعا مغلقا منتصف هذا الشهر حول المنطاد الصيني الغامض الذي حلق على اتفاعات شاهقة في الاجواء الامريكي عدة ايام قبل ان تسقطه مقاتلة امريكية .

"إجتماع مجلس الشيوخ سيدور بالتأكيد حول تردد بايدن عدة أيام في إسقاط هذا المنطاد وحول ضعف نظم الدفاع الجوي "

وتنهمك عدة قيادات عسكرية امريكية بانتشال حطام واشلاء هذا المنطاد من المياه الضحلة بسواحل امريكا على المحيط الاطلسي املا في الكشف عن طبيعة مهمته التي اكدت الصين انه خاص بالانواء الجوية فيما شككت واشنطن بالرواية الصينية مؤكدة ان المنطاد قد يكون لاغراض التجسس على مواقع استراتيجية بامريكا .

الخارجية الصينية اعتبرت اسقاط هذا المنطاد عملا عدائيا سيعرقل جهود تهدئة اجواء العلاقات بين الصين وامريكا .