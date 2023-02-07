شاهد.. 'اسرائيل' تفقد السيطرة..

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم اشار مصالحة الی انضمام كتائب مسلحة في اريحا الى ساحة المواجهة مع الاحتلال قائلاً:"أصبحت "اسرائيل" مرغمة الی ارسال كتيبة كاملة لهدم بيت فلسطيني أو اغتيال أو اعتقال شخص فلسطيني وهذا ينم عن مدی الرعب الذي يعيشه الصهاينة".

وأكد ان الخطر الداهم الذي يقض مضاجع المخابرات الاسرائيلية وقواتها العسكرية ليست فصائل المقاومة الفلسطينية، بل هي قضية المبادرات الفردية، فكل شاب فلسطيني ان كان عمره 11 عاماً او 13 عاماً او 20 عاماً هو مشروع كتيبة وهذه مشكلة خارجة عن سيطرة الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار الی ترخيص اكبر عدد من الاسلحة الفردية في "اسرائيل" معتبراً انهم فقدوا الحلول الامنية لهذا توجهوا نحو حلول فردية من هذا القبيل وهي لن تجدي نفعاً".